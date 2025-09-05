삼바·롯데·SK바이오사이언스 등 총출동 “신속한 인증절차·규제 개혁 제안 듣겠다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 5일 바이오 혁신 토론회를 개최하고 “공정한 생태계를 구축하는 것도 정부가 해야 될 일”이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 인천광역시 송도 컨벤시아에서 개최된 토론회에서 “바이오 분야도 대한민국의 미래 산업으로는 매우 중요한 한 부분이 될 것”이라며 이같이 말했다.

이날 ‘K-바이오, 혁신에 속도를 더하다’라는 주제로 열린 토론회엔 삼성바이오로직스, 롯데바이오로직스, SK바이오사이언스 등 대기업, 중견기업, 중소·벤처기업, 벤처캐피탈 등 기업 대표들과 관련 협회·단체, 학계 등 전문가 130여명이 참석했다.

이번 토론회는 이 대통령의 민생·경제 행보 일환으로, 바이오산업을 반도체와 같은 대한민국의 주력 산업으로 육성하겠다는 취지다. 이 대통령은 일본·미국 순방 이후 강소기업을 방문하는 등 제조업 현장을 찾은 뒤 이날 자리를 마련했다.

이 대통령은 모두발언에서 “누가 뭐라 해도 대한민국의 지금 최고의 과제는 우리 국민들의 먹고사는 문제를 안정적으로 해결하는 것”이라며 “회복과 성장, 우리 정부의 핵심 모토인데, 회복까지는 그렇게 어렵지 않을 수 있는데, 지속적 성장을 해 나가는 일은 생각만큼 그렇게 쉽지는 않다”고 했다.

이어 이 대통령은 “앞으로 정부가 해야 될 일이 몇 가지 있을 텐데, 저는 그 첫 번째가 우리 바이오산업 종사자 여러분과 바이오산업 자체가 자율적으로, 또 창의적으로 공정하게 일할 수 있는 환경을 만들어 주는 것”이라고 말했다.

이 대통령은 또한 “부족한 것들을 정부에서 지원해 채워주고, 혹여라도 부당한 일이 생기지 않도록 공정한 상황 관리를 해 나가고, 그리고 세계에서 대한민국을 대표해 경쟁할 때 뒤에서 든든하게 받쳐주는 지원이 중요하지 않을까 생각한다”면서 “또 한편으로는 특정 산업, 또는 특정 기업이 발전하더라도 그 기회와 결실이 특정 부문에 독점되지 않게, 모두가 그 기회와 결과를 누릴 수 있게 하는 것도 산업의 지속적인 성장 발전을 위해서 반드시 필요한 일”이라고 언급했다.

이 대통령은 계속해서 “이 산업의 특성상 연구개발이 매우 중요한 것 같고, 연구개발에 있어서 정부가 장애가 되지 않도록 인증 절차들을 신속하게 해 주는 게 중요할 것”이라며 “아마 규제 완화나 규제 개혁도 여러분이 주로 말씀하시게 될 것 같은데, 그런 점에 대해서도 열린 자세로 저희가 접근하도록 하겠다”고 말했다.

이날 본격적인 토론에 앞서 부처 합동으로 마련한 ‘K-바이오 의약산업 대도약 전략’이 발표됐고, 이후 정책 실효성을 높일 열띤 자유토론이 이어졌다. 자유토론은 ‘규제 혁신’과 ‘성장과 글로벌 경쟁력 강화’ 2개 세션으로 나뉘어져 진행됐고 KTV 국민방송을 통해 생중계됐다.

대통령실은 “이번 토론회를 통해 수렴한 의견을 반영해 ‘K-바이오 의약산업의 대도약 전략’을 속도감 있게 추진해 바이오산업을 지속가능한 미래 핵심 성장 동력 사업으로 성장시키겠다”고 했다.