[헤럴드경제=조범자 기자] 한국마사회 정기환 회장이 4일 한국마사회 제주목장을 방문해 안전관리 현장 점검을 실시했다.

이번 현장 점검은 최근 정부의 안전 강화 기조에 적극 부응하고 현장 중심 안전 경영 실천을 위해 이뤄졌다.

제주목장 30주년 행사 후 진행된 현장 점검에서 정기환 회장은 씨수말 마사, 동물병원, 실내언덕주로 등 주요 시설을 둘러봤다.

또 안전 및 시설 관리자들과 함께 현장을 찾아 위험 요인 및 시설 사전통제 여부, 화재 발생 요인 제거, 시설물 적정 유지관리 여부 등을 중점적으로 점검했다.

특히 목장 특성상 부러질 위험이 있는 나무는 사전 조치를 통해 주변 안전 확보를 지시했고, 손상되거나 손상의 위험이 있는 구조물에 대해 즉각적인 수리와 보강작업을 통해 안전성 강화를 강조했다.

정기환 회장은 “제주목장 30주년을 기념해 가장 중요한 것은 현장 안전”이라며 “직원과 고객 모두 안전하게 일하고 서비스를 이용하도록 노력할 것”이라고 말했다.