[헤럴드경제=장연주 기자] 성인 콘텐츠 플랫폼으로 알려진 온리팬스를 통해 1500만 달러(약 209억원)을 벌어들인 10대 인플루언서가 직장 여성들을 향해 “25세가 넘어도 여전히 일하고 있다면 실패자”라고 말해, 논란이 되고 있다.

5일 뉴욕포스트에 따르면, 인플루언서 릴 테이(18)는 온리팬스에서 2주 만에 1500만 달러를 벌었다.

온리팬스는 성인 콘텐츠로 유명한 ‘콘텐츠 유료 구독 플랫폼’으로, 콘텐츠 창작자가 구독자에게서 직접 수익을 얻으며 플랫폼은 채널만 제공하고 수수료만 챙긴다.

릴 테이는 지난 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 영상에서 “25세가 넘었는데도 여전히 오전 9시부터 오후 5시까지 일하고 있다면, 당신은 실패자다”라고 말했다.

릴 테이는 현재 인스타그램 팔로워만 570만명에 달한다.

그는 “플랫폼에 프로필을 올린 지 불과 3시간 만에 무려 100만 달러(한화 약 14억원) 이상을 벌었다”며 “교육은 엿이나 먹으라고 해라. 하버드가 내가 여덟 자릿수 연봉을 받는 데 도움을 줄 리가 없잖아. 그래서 그만뒀다”고 말했다.

하지만 그는 자신의 발언이 논란이 되자 ‘페이지 식스’를 통해 “여성들에게 더 많은 수익을 얻을 수 있도록 동기를 부여하기 위한 의도였을 뿐”이라고 해명했다.

그는 “나는 어린 시절을 가난하게 자랐고 부모에게서 한푼도 받은 적이 없다”며 “그게 바로 내가 돈을 벌어야 했던 이유이며, 모두에게 자랑하면서 돈을 벌도록 동기를 부여할 수 있는 이유”라고 강조했다.

그러면서 그는 “온리팬스를 통해 자극적인 콘텐츠를 올리면서 대부분의 사람들이 평생 만져보지도 못할 돈을 벌 수 있다”며 “나는 내 몸으로 내가 원하는 것을 하고 싶다. 모든 여성은 힘을 얻어야 하고 자신이 원하는 것을 무엇이든 해야 한다”고 강조했다.

마지막으로 릴 테이는 “수많은 비난을 받았지만 내 사진으로 큰 수익을 냈다”며 “수익 공개는 이번이 마지막일 것”이라고 밝혔다.