특별한 감성을 더한 ‘회색’을 테마로 제작 SUV 4종·순수전기 세단 등 5가지 모델 구성

[헤럴드경제=서재근 기자] BMW 코리아가 오는 9일 오후 3시 BMW 샵 온라인을 통해 BMW 코리아 창립 30주년 기념 9월 온라인 한정 그레이 에디션 5종을 출시한다고 5일 밝혔다.

올해로 창립 30주년을 맞은 BMW 코리아는 이를 기념해 매달 다른 콘셉트의 한정 에디션을 선보이고 있다. 9월에는 특별한 감성을 더한 ‘회색’을 테마로 BMW X 패밀리 4종과 순수전기 세단 등 총 다섯 가지 모델을 BMW 코리아의 온라인 판매 채널인 BMW 샵 온라인을 통해 판매한다.

BMW X5 xDrive40i M 스포츠 프로 스페셜 에디션은 짙은 회색 계열의 BMW 인디비주얼 드라빗 그레이 메탈릭 외장색과 M 스포츠 프로 패키지를 새로 적용해 스포티함과 고급스러움을 한 단계 끌어 올린 모델이다.

차량 전면부에는 간접조명 효과를 더한 BMW 아이코닉 글로우 키드니 그릴과 함께 헤드라이트 내부를 검은색으로 마감한 M 라이트 섀도우 라인 사양이 적용되며 파란색 M 스포츠 브레이크 캘리퍼, 22인치 블랙 휠도 기본 사양으로 제공되어 보다 강인한 매력을 발산한다.

실내에는 아이보리 화이트 색상의 BMW 인디비주얼 메리노 가죽 내장재가 적용돼 화사한 분위기를 연출하며 최상위 바워스 앤 윌킨스 다이아몬드 서라운드 사운드 시스템도 기본으로 탑재된다.

BMW X5 xDrive40i M 스포츠 프로 스페셜 에디션은 최고출력 381마력을 발휘하는 BMW 트윈파워 터보 직렬 6기통 가솔린 엔진이 장착되며 가속 반응성과 연료 효율을 높이는 48볼트 마일드 하이브리드 기술도 탑재된다. 가격은 1억4040만원(이하 (부가세 포함, 개별소비세 3.5% 적용 기준)이며 30대 한정 판매된다.

이어 BMW X7 xDrive40d M 스포츠 프로 스페셜 에디션은 럭셔리 SAV X7 xDrive40d 7인승 모델에 BMW 인디비주얼 드라빗 그레이 메탈릭 외장색과 M 스포츠 프로 패키지를 적용한 한정 판매 모델이다.

외관에는 간접조명 효과를 더한 BMW 아이코닉 글로우 키드니 그릴과 22인치 블랙 휠이 장착되며 실내에는 타투포 색상의 BMW 인디비주얼 메리노 가죽 내장재와 앤트러사이트 색상의 M 알칸타라 헤드라이너, M 카본 파이버 인테리어 트림이 적용돼 스포티한 감성을 전달한다.

이 모델에는 최고출력 340마력, 최대토크 73.4㎏·m를 발휘하는 직렬 6기통 디젤 엔진이 탑재되며 48볼트 마일드 하이브리드 시스템, 에어 서스펜션, 후륜조향 기능인 인테그럴 액티브 스티어링, 최상의 승차감을 선사하는 이그제큐티브 드라이브 프로 사양도 기본으로 적용된다.

BMW X7 xDrive40d M 스포츠 프로 스페셜 에디션은 단 20대 한정 판매되며, 가격은 1억6010만원이다.

BMW X5 M 컴페티션 스페셜 에디션과 BMW X6 M 컴페티션 스페셜 에디션은 무광의 BMW 인디비주얼 프로즌 퓨어 그레이 메탈릭 외장색을 적용한 한정 판매 모델이다.

회색에 무광 특유의 질감을 결합한 차체 색상은 빛의 반사를 최소화해 보다 깊이 있고 정제된 매력을 발산하며, 검은색으로 마감한 BMW 키드니 그릴과 사이드 미러 캡, 앞 21인치/뒤 22인치 M 경량 휠, 루프랙과 강렬한 대비를 이룬다. 실내에는 실버스톤 색상의 BMW 인디비주얼 풀 메리노 가죽 내장재가 적용되어 차체 색상과의 통일된 감각을 전달한다.

두 모델에는 최고출력 625마력, 최대토크 76.5㎏·m를 발휘하는 8기통 4.4ℓ M 트윈파워 터보 가솔린 엔진과 48볼트 전기모터가 통합된 8단 M 스텝트로닉 자동변속기가 탑재되어 엔진의 반응성과 연료 효율을 높인다. 이외에 M 어댑티브 서스펜션 프로페셔널, M 컴파운드 브레이크 시스템도 적용된다.

BMW X5 M 컴페티션 스페셜 에디션은 8대, BMW X6 M 컴페티션 스페셜 에디션은 8대 한정 판매되며 가격은 BMW X5 M 컴페티션 스페셜 에디션이 1억9740만원, BMW X6 M 컴페티션 스페셜 에디션이 2억150만원이다.