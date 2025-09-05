제로 레이버 홈 비전·신제품 25종 공개 씽큐 AI-가전 상호작용…IoT 연동 강조 코어테크도 AI 적용, 고객 맞춤형 설루션

“헤이 LG, 옷감 상하지 않게 세탁해줘.”

4일(현지시간) 미리 둘러 본 LG전자의 IFA 2025 전시장은 LG전자의 비전인 ‘제로 레이버 홈(Zero Labor Home, 가사 해방을 통한 삶의 가치 제고)’에 한 걸음 가까워졌다. LG전자는 5일(현지시간)부터 닷새간 독일 베를린에서 열리는 ‘IFA 2025’에 ‘LG AI 가전의 오케스트라(LG AI Appliances Orchestra)’를 주제로 고객이 실생활에서 바로 활용할 수 있는 ‘LG AI홈’ 설루션과 유럽 고객의 라이프스타일에 최적화된 AI 가전 신제품 25종을 선보인다.

전시장 입구에서부터 LG의 인공지능 철학인 ‘공감지능 AI(AI Affectionate Intelligence)를 한 눈에 느낄 수 있는 전시가 마련됐다. ‘LG AI홈’을 오케스트라 공연에 빗대어 표현한 연출이다. 가로 폭 20m의 미디어월을 배경으로 총 21대의 AI 가전을 오케스트라 공연장처럼 배치하고, 미디어월 속 ‘LG 씽큐 온’의 지휘 아래 다양한 가전이 서로 연결되는 미디어 아트를 더해 고객과 교감하며 고객의 일상을 업그레이드하는 ‘LG AI홈’을 형상화 했다.

전시장 곳곳에는 LG전자의 ‘씽큐 AI’와 가전제품이 상호작용하는 모습을 관람할 수 있다. AI를 현실에 적용한 기술력을 보여줘 삶을 바꾸는 LG전자만의 기술을 선뵀다. 가령 냉장고에는 가지고 있는 재료를 입력하거나 사진을 찍으면 AI가 맞춤 레시피를 추천해준다. 세탁기로는 씽큐 AI를 적용한 이른바 ‘런더리 마스터 기능’을 사용할 수 있다. 옷의 무게, 재질을 직접 분석, 이후 운행속도 등을 제어해 고객 맞춤형으로 세탁해주는 기술이다.

가전의 핵심 기술, 즉 코어 테크(Core Tech)에도 AI가 적용됐다. 딥러닝을 접목한 AI DD모터가 내장된 세탁기는 스스로 고객의 데이터를 학습해 생활 습관을 반영한 AI 워시와 AI 드라이 기능을 제공한다. 이뿐 아니라 6가지 모션을 통해 습도·옷감·종류에 따라서 옷감 손상을 최소화하는 세탁을 가능케한다. 냉장고 또한 사용자의 생활 패턴을 이해하고 맞춤 기능을 제시한다. 문을 자주 여는 시간대에 온도 변화를 최소화해서 식품의 신선도를 유지하고, 사용량이 적을 땐 온도를 조정해서 에너지를 아끼는 AI 세이빙 기능도 담았다. 냉장고의 근간이 되는 신선함을 지키는 ▷자동정온 ▷도어 쿨링 ▷프레시 컨버터 기능은 기본이다. 최근에는 고객에게 최적의 음료 경험을 선사하기 위해 시장 최초로 냉장고에서 크래프트 아이스(구형 얼음)를 만드는 등 ‘아이스 솔루션’도 선보였다.

피날레에서는 이런 기술을 총망라한 LG전자가 그리는 ‘AI홈’을 선보였다. LG전자의 AI 홈 허브인 ‘LG 씽큐온(ThinQ ON)’은 생성형 AI를 탑재해 사용자와 대화를 나누며 맥락을 이해하고 생활 패턴을 학습·예측해 최적의 환경을 조성한다. 고객이 ‘말하는대로’ 조명과 온도를 조절하는 것은 물론 레시피 추천, 로봇청소기 자동 가동으로 가사 고민에서 해방시켜준다. 또 씽큐온으로 제어할 수 있는 ‘LG IoT 디바이스’ 9종을 선보이기도 했다.

집과 차량이 연결된 AI 홈을 경험할 수 있는 AI 모빌리티 공간 설루션 ‘슈필라움’도 마련했다. 집에서 광파오븐을 예열하거나 차량에서 홈캠을 통해 집 안 로봇청소기를 작동할 수 있고, 에너지 사용 현황 모니터링도 가능하다.

류재철 LG전자 HS사업본부장 사장은 “최종적으로 LG가 꿈꾸는 가전의 모습은 가사에서 고객을 해방시키고, 고객은 가치있는 시간을 누리게 하는 것이 지향점”이라며 “고객의 삶과 유기적인 조화를 이루는 ‘LG AI홈’ 설루션과 유럽 고객들에게 꼭 맞는 제품들로 차별화된 고객 가치를 제시하겠다”고 밝혔다. 베를린=박지영 기자