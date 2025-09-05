전용 44~84㎡ 일반분양 170가구 사당 중심입지, 교통등 인프라 편리

현대건설은 이달 서울특별시 동작구 사당동 155-4번지 일원에 들어서는 ‘힐스테이트 이수역센트럴’(조감도)을 분양한다고 4일 밝혔다. 사당동에서는 6년 만에 공급되는 새 아파트다.

힐스테이트 이수역센트럴은 지하 4층~지상 25층, 총 931세대 규모로 조성된다. 이 중 전용면적 44~84㎡ 170세대를 일반분양으로 공급할 예정이다.

힐스테이트 이수역센트럴은 사당동 중심 입지에 자리해 다양한 인프라를 편리하게 누릴 수 있다. 수도권 지하철 7호선 이수역과 4호선 총신대입구역을 도보 5분대로 이용 가능하다. 지하철 한 정거장 거리에는 2호선 사당역, 9호선 동작역이 위치해 서울 전역을 이동하기 편하다.

단지는 강남순환도시고속도로와 경부고속도로 등의 도로를 이용할 수 있는 사당인터체인지(IC), 서초IC 등이 가까워 광역 이동도 용이하다.

교육환경도 우수하다. 남성초, 삼일초가 단지와 맞닿아 있는 ‘초품아’ 입지를 갖췄으며, 단지 반경 1km 이내에 남성중, 사당중, 경문고, 서문여고 등 다수의 학교가 밀집해 있다. 대형 종합병원인 가톨릭대학교 서울성모병원, 중앙대병원과 예술의전당, 국립국악원 등 의료 및 문화시설이 위치해 주거 만족도가 높다.

단지 맞은편에 위치한 삼일공원을 비롯해 국립현충원, 한강시민공원, 서리풀공원 등 풍부한 녹지도 풍부하다.

단지 주변으로 굵직한 개발도 이어지고 있다. 내방역 일대는 고층 상업 업무 중심지로 탈바꿈한다. 향후 영화관과 소규모 공연장 등 문화시설을 비롯해 쇼핑몰, 대형마트, 주차장, 어린이집 등 생활편의 및 공공 기반시설이 조성된다.

서초동 일원에서는 한국판 실리콘밸리로 불리는 ‘서리풀 복합시설 개발’이 지난 7월 착공에 들어가 2030년 준공을 목표로 조성되고 있다. ‘사당역 복합환승센터 개발 사업’도 호재로 작용할 것으로 보인다.

단지는 전세대 남측향 배치로 채광에 유리하며, 세대별 동 간 거리도 최대한 확보했다. 세대 내부는 대부분이 수요자 선호도 높은 판상형 설계 위주로 설계돼 공간활용도가 높다.

커뮤니티 시설로는 단지 내 어린이집, 게스트하우스가 마련돼 있다. 여기에 ‘클럽 힐스(CLUB HILLS)’에는 자녀들을 위한 작은도서관과 현대건설만의 특화 커뮤니티시설인 ‘H아이숲’ ‘H 위드펫’이 마련된다. 입주민들은 힐스테이트 입주민 전용 통합 플랫폼 ‘마이 힐스(my HILLS)’를 이용할 수 있다.

현대건설 관계자는 “사당동에서 6년 만에 공급되는 새 아파트로, 강남 생활권 입지와 우수한 상품성을 모두 갖춘 것이 강점”이라며 “더블 역세권, 다양한 생활 인프라, 굵직한 미래가치까지 갖춰 실수요자뿐 아니라 투자 수요까지 폭넓게 관심을 가질 것으로 기대한다”고 말했다.

‘힐스테이트 이수역센트럴’의 견본주택에는 생성형 인공지능(AI) 기술을 적용한 AI 상담사 시스템이 도입된다. ‘힐스테이트 이수역센트럴’의 견본주택은 서울특별시 서초구 양재동에 위치해있고 이달 개관 예정이다. 서정은 기자