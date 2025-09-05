[헤럴드경제 = 서병기선임기자]식품의약품안전처, 국회 K-뷰티 포럼, 대한화장품협회가 주최하고 ‘K-코스메틱, 세계를 물들이다’는 슬로건으로 열린 제7회 ‘화장품의 날’ 기념식에서, ㈜아이패밀리에스씨(114840) 김태욱 회장이 화장품 산업발전에 기여한 공로로 식품의약품안전처장 표창을 수상했다.

화장품법 개정(2025년4월1일 공포)으로 법정 기념일이 된 이번 화장품의 날(매년 9월 7일) 기념 행사는 서울 코엑스마곡 컨벤션센터 스퀘어볼룸에서 이재명 대통령, 국회의원 김원이, 김형동, 최은석, 한지아, 이주영, 이기헌 의원, 소비자단체협의회 문미란 회장의 축사로 시작하여, 대한민국 화장품 산업의 국제 경쟁력, 글로벌 진출 성과, K뷰티의 미래비전을 알리고, 화장품 산업의 비약적인 발전에 기여한 기업들을 선정하여 정부 표창과 협회장 감사패로 그 공로를 시상했다.

아이패밀리에스씨의 색조화장품 브랜드 롬앤(rom&nd)은 국내, 일본, 대만, 중국, 동남아 등 아시아권에서 유명 색조화장품 브랜드로 등극하면서 미국, 캐나다, 남미, 유럽, 인도, 중동, 오세아니아 등 전세계 약 80여개국으로 수출이 확대되었고, 지금은 해외 시장 규모가 전체 매출의 약 70% 정도를 차지할 만큼 명실상부 K뷰티를 대표하는 글로벌 색조화장품 브랜드로 성장했다.

김태욱 회장은 “글로벌 최고의 브랜드를 목표로 열정을 다하고 있는 임직원들과, 우리 브랜드를 끊임없이 응원해 주고 계시는 소비자 분들께 이 영광을 돌리고 싶다”고 전하며, “앞으로도 오롯이 전세계 소비자 분들의 목소리에 귀 기울이며, 소비자 분들께 끊임없는 사랑과 신뢰를 받는 브랜드로 성장해 나가겠다”고 말했다.