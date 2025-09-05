환경부, 6일 자원순환의 날 맞아 ‘생활폐기물 분리배출 누리집’ 개설 총 730개 품목, 우리동네 배출방법과 배출장소까지 제공

[헤럴드경제=이태형 기자]환경부는 6일 제17회 자원순환의 날을 맞아 ‘생활폐기물 분리배출 누리집’을 개설한다고 5일 밝혔다.

이번 누리집은 일상생활에서 주로 발생하는 생활폐기물 730개 품목에 대한 분리배출방법을 쉽게 설명하고, 분리배출 이후 재활용품의 수거와 처리의 전과정까지 안내한다.

특히, 지역마다 다른 분리배출방법으로 인한 혼란을 줄이기 위해 검색자 위치에 기반해 우리동네(시군구) 배출 방법과 배출장소까지 통합해 알려준다.

예를 들어 보조배터리를 검색하면 ‘전지수거함에 배출해주세요’라고 안내받을 수 있고, 검색자 주변의 가까운 전지수거함 위치를 지도에서 확인할 수 있다.

또 누리집에서는 분리배출 질의응답(Q&A)을 통해 평소 궁금했던 분리배출 방법을 쉽게 알 수 있도록 했다.

‘생활폐기물 분리배출 누리집’은 인터넷 주소창에 주소를 직접 입력하거나 인터넷 검색창에서 ‘생활폐기물 분리배출 누리집’을 검색하면 이용할 수 있다.

누리집은 기기에 따라 화면 크기가 자동으로 조절되는 반응형 웹으로 개발됐고, 마우스나 손을 글씨에 대면 소리가 들리도록 해 이용자의 편의성을 높였다.

환경부는 시군구 및 품목 별로 배출방법 등을 지속적으로 보완해 ‘생활폐기물 분리배출 누리집’을 보강할 계획이다.

김고응 환경부 자원순환국장은 “분리배출에 대한 국민의식 향상에 맞춰서 분리배출 정보를 쉽고 상세하게 제공하기 위해 전용 누리집을 개발했다”며 “앞으로도 올바른 분리배출 정착을 위해 유용한 정보를 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.