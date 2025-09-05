[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 한가인이 세 번의 유산 아픔을 겪은 아픔을 털어놨다.

지난 4일 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에는 “유산만 3번 겪은 한가인이 시험관으로 아들딸 한방에 임신한 비결은?”이라는 제목의 영상을 올렸다.

그는 “처음엔 아이를 낳을 생각이 없다가 가져야지 하니까 2~3달 만에 바로 생기더라. 그때 얼마나 무지했냐면 (임신테스트기) 2줄을 보면 바로 엄마가 된다고 생각해서 신랑(연정훈)이랑 드라마처럼 기뻐했다”고 말했다.

한가인은 “임신 5주차에 병원에 갔는데 피 비침이 있다고 했다. 이후 계류유산 진단을 받았다”고 했다.

계류유산은 사망한 태아가 자궁 내에 잔류한 상태의 유산이다.

한가인은 “지금 생각해 보면 선생님이 (MBTI가) 확신의 T였다. 감정적 위로는 하나도 안 해주고 유산은 교통사고 같은 거라며 왜 잘못됐는지 검사해서 알려주겠다고 했다. 실제로 유전적인 결함이 있었다”고 말했다.

그는 “1년에 같은 시기에 세 번이나 유산을 겪으며 멘탈이 완전히 무너졌다. 살면서 그렇게 힘들었던 시절이 없었다”고 당시를 떠올렸다.

이어 “보통 유산 한 두 번 하는 건 특별한 건 아니지 않나. 누구에게나 있을 수 있다. 근데 그땐 나한테만 그런 일이 일어난다고 생각하니까 ‘왜 이렇게 난 과정이 복잡하고 힘들까’ 하고 생각했다”고 덧붙였다.

한가인은 “선생님 방에 시험관 성공 사진들이 붙어 있는데, 언젠가는 거기에 내 사진이 붙는 게 인생 버킷리스트였다”고 했다.

한가인은 결국 시험관 시술을 통해 아들 제우와 딸 제이를 품에 안았다.

그는 “출산 때도, 고열로 입원했을 때도 선생님이 곁을 지켜주셨다”며 감사의 마음을 전했다.

2005년 배우 연정훈과 결혼한 한가인은 2016년에 딸을 2019년에 아들을 낳았다.