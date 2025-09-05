구매 절차·시스템 및 ESG 경영 정책 설명

[헤럴드경제=고은결 기자] 에쓰오일은 지난 2일과 4일, 총 2회에 걸쳐 서울과 울산에서 협력업체 관계자 500여명을 초청해 ‘지속가능한 공급망 구축을 위한 협력업체 구매설명회’를 열었다고 5일 밝혔다.

이번 설명회에서 에쓰오일은 구매 절차와 전자구매시스템, 공급망 ESG 관리 강화를 위한 정책과 절차, 사이버보안 및 컴플라이언스 준수사항 등을 협력업체와 공유했고, 구매 담당자와 협력업체 담당자가 의견을 주고받는 소통의 시간을 보냈다.

에쓰오일은 ‘유연, 혁신, 신뢰’를 바탕으로, 급변하는 시장 환경 속에서도 협력업체와 함께하는 지속가능한 공급망을 구축하고 있다. 또한 협력업체의 ESG 경영 역량 강화를 위해 ESG 자가진단 및 평가 지원, 울산 지역 협력업체 자녀 장학금 지원 등 상생 프로그램을 운영 중이다.

회사 관계자는 “이번 설명회를 통해 협력업체들이 당사의 구매 프로세스와 ESG 경영 정책을 이해하는 계기가 되길 기대한다”며 “앞으로도 지속 가능한 공급망 구축과 동반성장을 위해 적극적인 소통과 지원을 계속해 나가겠다”고 말했다.