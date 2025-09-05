軍박 사단장 분리파견 단행 관련 혐의자 줄이라는 지침

[헤럴드경제=전현건 기자] 채상병 사망 사건 수사외압 의혹으로 순직해병특검 수사를 받고 있는 박진희 56사단장(소장)의 직무가 정지됐다.

육군은 5일 순직해병 특검 수사와 관련해 박 사단장의 직무정지를 위한 분리파견을 단행했다고 공지했다.

박 사단장은 해병대 채상병 사망 사건 수사외압 의혹이 불거진 지난 2023년 7∼8월 이종섭 당시 국방부 장관 군사보좌관으로 근무했다.

박 사단장은 당시 김계환 해병대사령관에게 “확실한 혐의자는 수사 의뢰, 지휘 책임 관련 인원은 징계로 하는 것도 검토해달라”며 채상병 사망 사건 관련 혐의자를 줄이라는 지침을 내린 인물이다.

최근 특검팀은 박 사단장이 채상병 사건을 재검토하던 국방부조사본부에 ‘장관 지시’라며 혐의자를 줄이라고 압박한 녹취록도 확보한 것으로 알려졌다.

박 사단장은 2023년 말 장성 인사에서 소장으로 진급해 육군 보병 56사단장으로 부임했다.