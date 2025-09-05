[헤럴드경제=고은결 기자] 영국 조선해운시황 전문기관인 클락슨리서치는 8월 전 세계 선박 수주량이 244만CGT(표준화물선환산톤수· 82척)로 전월(297만CGT) 대비 18% 감소, 전년 동기(693만CGT)와 비교하면 65% 줄었다고 5일 밝혔다.

국가별로는 한국이 56만CGT(8척, 23%), 중국은 138만CGT(57척, 57%)를 수주했다.

1~8월 전세계 누계 수주는 3448만CGT(1,912척)로 전년 동기 4014만CGT(2190척) 대비 14% 감소했다. 이 중 한국 891만CGT(251척, 26%), 중국은 1396만CGT(872척, 40%)를 기록해 전년 동기 대비 각각 14%, 17% 감소했다.

8월 말 전 세계 수주 잔량은 전월 대비 98만CGT 감소한 1억6490만CGT 수준이다. 한국 3452만CGT(21%), 중국이 9992만CGT(61%)를 차지했다.

한국은 전월 대비 70만CGT, 중국은 42만CGT 각각 증가했다. 1년 전과 비교하면 한국은 477만CGT 감소, 중국은 1360만CGT가 늘었다.

8월 말 클락슨 신조선가지수는 7월(186.65)보다 0.39p 떨어진 186.26으로 보합 수준을 유지했다. 5년 전인 2020년 8월(126.97)보다 47% 상승했다.

선종별 선가는 LNG운반선 2억5000만달러, 초대형 유조선(VLCC) 1억2600만달러, 초대형 컨테이너선(22~24k TEU)은 2억7300만달러를 기록했다.