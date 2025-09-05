북러·북중 연쇄회담 ‘정상국가’ 과시

[헤럴드경제=문혜현 기자] 김정은 북한 국무위원장이 중국 전승절(戰勝節·중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리 80주년 대회) 열병식에 전격 참석하며 4박 5일간의 ‘역대 최장’ 5차 방중 일정을 소화했다.

김 위원장은 5일 오후께 평양에 도착할 전망이다. 김 위원장은 전날 오후 늦게 전용 열차인 ‘태양호’를 타고 귀국길에 올랐다. 시진핑 중국 국가주석과 정상회담 및 만찬을 마친 김 위원장은 의전 차량을 타고 당일 오후 9시 50분께 베이징역에 도착, 15분 뒤인 10시 5분께 전용열차에 몸을 실었다.

지난 1일 평양을 출발한 김 위원장은 이날까지 총 4박 5일간의 방중 일정을 마친다. 이는 앞선 1~4차 방중을 포함해 역대 최장기간이다. 체류 시간으로 보면 베이징역에 도착한 2일 오후 4시께부터 베이징을 떠난 4일 오후 10시까지 약 54시간으로 이번 방중이 가장 길다.

김 위원장은 1차 방중(2018년 3월 25∼28일)과 4차 방중(2019년 1월 7∼10일) 때 각각 3박4일 일정으로 베이징에 왔었다. 2차(2018년 5월 7∼8일, 다롄)와 3차(2018년 6월 19∼20일, 베이징) 기간은 각각 1박 2일에 불과했다. 1차·4차 방중 때는 모두 열차를 이용해 이동 시간을 제외한 베이징 체류 시간은 각각 25시간과 27시간으로 만 하루 수준이었다.

김 위원장은 전날 오후 베이징 인민대회당에서 시 주석과 정상 회담했다. 두 사람의 회담은 2019년 1월 김 위원장의 방중, 그해 6월 시 주석의 평양 방문으로 이뤄진 그해 두 번의 회담 이후 6년여만이다. 이 자리에서 양측은 경제 협력을 비롯해 소원했던 관계를 개선하며 사실상 ‘초밀착 모드’로 전환했다.

지난 3일엔 시 주석과 블라디미르 푸틴 대통령과 함께 전승절 열병식 행사가 열리는 톈안먼(천안문) 망루에 올라 세 사람이 나란히 선 모습을 전 세계에 알리기도 했다. 시 주석의 왼편에 서서 열병식을 관람하고 대화를 나누는 등 모습이 중국 관영 매체를 통해 생중계됐다. 첫 다자외교 무대에 데뷔한 김 위원장은 이어진 연회에서 다른 나라 정상들과 인사를 나누고, 우리나라 대표로 참석한 우원식 국회의장과도 피하지 않고 대화했다. 이후 푸틴 대통령과 댜오위타이 국빈관에서 2시간 30분에 걸쳐 회담하며 협력 관계를 재확인했다.