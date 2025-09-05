드레싱 13종, 식용유 9종에 적용

기존 제품을 사용할 때 소비자들은 뚜껑을 열기 위해 수축필름과 속마개를 일일이 제거해야 했다. 이 과정은 번거로울 뿐 아니라, 제품을 다 쓴 뒤에도 뚜껑과 용기를 분리해 배출하기가 쉽지 않았다.

오뚜기는 이를 해결하기 위해 뚜껑에 ‘분리 탭’과 ‘분리배출 구조’를 도입했다. 소비자는 뚜껑을 더 쉽게 열 수 있고, 사용 후에는 뚜껑과 용기를 손쉽게 분리해 세척 및 배출이 가능하다.

식용유 제품에는 ‘나팔형 토출구’도 새롭게 적용했다. 제품 사용시 토출구 주변으로 기름이 묻어나지 않아 사용성이 향상된다. 별도의 속마개 없이도 기름이 새는 것을 막아 위생적으로 사용할 수 있다.

이번 개선은 드레싱 13종, 식용유 9종 등 총 22개 품목에 적용된다. 이로 인해 뚜껑당 13%의 플라스틱이 절감되며, 이와 동시에 소비자의 사용 편의성을 극대화했다.

오뚜기는 이번 포장 개선이 친환경 경영의 일환이라고 강조했다. 오뚜기는 매년 ‘4R(Reduce·Recycle·Reuse·Replace) 전략’을 중심으로 다양한 친환경 포장재 개발을 추진해왔다. 지난해까지 약 328톤의 포장재 사용량을 감축했다.

오뚜기 관계자는 “이번 뚜껑 구조 개선은 환경적 가치를 실현하는 동시에 소비자 편의성을 높이는 중요한 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 지속가능한 포장 혁신을 통해 환경과 소비자 모두에게 도움이 되는 제품을 선보일 것”이라고 말했다.