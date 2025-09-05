이구어퍼스트로피 매장 열어…프래그런스 중심

[헤럴드경제=전새날 기자] 29CM는 오는 6일 서울 성동구 성수동에 자체 라이프스타일 브랜드 이구어퍼스트로피(29’)의 첫 오프라인 매장을 연다.

이구어퍼스트로피는 지난해 3월 론칭 이후 다양한 라이프스타일 상품을 출시해왔다. 프래그런스 제품에 대한 호응에 최근 3개월간(6~8월) 거래액이 전년 대비 90% 이상 급증했다.

이에 이구어퍼스트로피는 프래그런스 브랜드로서 정체성을 강화한다. 매장에서는 스테디셀러인 머들디퓨저와 지난달 출시한 바디·핸드케어 등 향을 매개로 한 라이프스타일 아이템을 선보일 계획이다.

이구어퍼스트로피의 프래그런스 상품은 돌무더기(머들)·달항아리·보름달 등 한국적 정서를 현대적으로 해석한 디자인이 특징이다. 향은 식물 유래 천연 아로마 에센셜 오일을 블렌딩해 구현했다.

매장은 인테리어 전반을 우드 톤으로 깔아 차분하고 편안한 공간으로 연출했다. 곳곳에 이윤정 금속 공예 작가의 작품을 활용한 오브제를 배치했다.

29CM는 매장 오픈 당일 머들디퓨저와 바디·핸드케어 제품을 구매한 고객에게 금액 제한 없이 원하는 제품 1종을 사은품으로 한정 증정한다.

29CM 관계자는 “이구어퍼스트로피 성수는 온라인에서 프래그런스 제품을 접해온 고객들이 직접 보고 경험하며 구매하고 싶다는 요구를 반영한 결과”라며 “고감도 프래그런스 라이프스타일 브랜드로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.