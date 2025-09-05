문체부 2026년 예산안…콘텐츠 예산 26.5% 확대 문화예술 10.8%·관광 9.4% 증가 청년 예술인 창작 지원·‘해외 K-컬처 허브’ 구축 지역·방한 관광 활성화…공공체육시설 개·보수

[헤럴드경제=김현경 기자] 문화체육관광부의 2026년 예산안이 7조7962억원으로 2025년 대비 7290억원(10.3%) 증가했다. 이는 2020년 이후 가장 큰 폭의 증가로, 정부의 ‘K-컬처’ 300조원 목표에 시동을 걸 예정이다.

부문별로 살펴보면 콘텐츠 부문의 예산을 대폭 늘렸다. 콘텐츠 부문 예산은 1조6103억원으로 올해보다 3369억원(26.5%) 증가했다. 문체부 전체 예산에서 차지하는 비중도 올해 18.0%에서 내년 20.7%로 커졌다.

문화예술 부문도 올해 예산 대비 2564억원(10.8%) 증가한 2조6388억원이 투입된다. 전체 예산 내 비중은 올해(33.7%)와 비슷한 33.8%다.

관광 부문에는 1263억원(9.4%) 증가한 1조4740억원을, 체육 부문에는 56억원(0.3%) 늘어난 1조6795억원을 편성했다. 두 부문의 비중은 각각 18.9%, 21.5%로 올해 비중( 19.1%, 23.7%)보다 소폭 줄었다. 이 밖에 기타 부문에 37억원(0.9%) 늘어난 3936억원이 편성됐다.

문체부는 새 정부의 핵심 사업을 원활하게 추진하기 위해 ▷‘K-컬처’ 300조원 시대 개막을 위한 콘텐츠 산업의 국가전략산업화 추진 ▷문화예술 향유 기회 확대 및 예술창작·복지 강화 ▷국민 모두가 즐기는 스포츠, 온 국민이 함께 누리는 관광 환경 조성 등 세 가지 주제에 전략적으로 예산을 편성하기로 했다.

콘텐츠 산업의 국가전략산업화 추진…R&D 선제적 투자

최근 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 전 세계인에게 ‘K-컬처’가 매력적인 소재임을 증명한 가운데, 수준 높은 ‘K-콘텐츠’를 만들 수 있도록 기반시설(인프라), 자금 등 콘텐츠 산업의 성장 기반을 마련한다.

K-팝의 가파른 성장세와 높은 공연 수요에 대응해 중대형 규모의 공연형 아레나 구축을 위한 기본 연구를 5억원을 들여 추진한다. 콘텐츠 인공지능(AI) 전환 혁신의 기반이 될 전략 펀드에 미래전략분야 500억원을 신설하고, 모태펀드인 K-콘텐츠 펀드 출자도 올해 2950억원에서 내년 4650억원으로 확대해 콘텐츠 산업에 대한 투자 기반을 강화한다.

‘K-콘텐츠’의 국가전략산업화를 위해 게임, 방송영상, 영화 등 분야별 지원에 더해, 변화하는 산업 환경에 적극 대응할 수 있도록 AI 활용과 기술 지원을 확대한다. 192억원을 투입해 콘텐츠 AI 창·제작 전문인력 및 실무인력을 양성하는 AI 특화 콘텐츠 아카데미를 신설하고, AI 콘텐츠 제작 지원을 80억원에서 238억원으로 3배로 늘린다. 게임 제작환경 AI 전환 지원에도 75억원을 신규 편성했다.

문화기술 연구·개발(R&D)에 대한 선제적 투자도 1062억원에서 1515억원으로 대폭 확대한다. 방송영상 온라인동영상서비스(OTT) 제작 지원은 303억원에서 399억원으로, 중예산 영화 제작 지원은 100억원에서 200억원으로 늘린다. 아울러 K-콘텐츠의 불법 유통 근절과 저작권 보호활동을 강화하기 위해 올해(269억원)보다 늘어난 289억원을 투입한다.

또 ‘K-컬처’의 세계적 도약을 위해 지금까지의 성장 과정을 되돌아보고, 앞으로의 해외 확산 전략을 체계적으로 재정비한다. 대중문화예술인의 공헌과 업적을 기리고, 영상 산업의 역사·문화·교육적 전시를 결합한 ‘K-콘텐츠 복합문화공간’을 조성하기 위한 예산을 올해 5억원에서 내년 155억원으로 늘렸다. 한국 게임 문화를 대표하는 ‘K-게임 라키비움’을 조성에도 15억원을 신규 편성했다.

청년들이 국제적 감각과 역량을 기를 수 있도록 ‘청년 K-컬처 글로벌 프런티어 사업’을 새로 추진하는 데 70억원을 투자한다. 현재 분산돼 있는 재외한국문화원, 한국관광공사 해외지사 등 해외 문화 기반을 독일 프랑크푸르트, 인도네시아 자카르타, 아랍에미리트(UAE) 두바이 등 주요 도시를 중심으로 집적화하고 협업을 확대하는 등 ‘글로벌 K-컬처 허브’를 단계적으로 구축해 나가는 사업에는 올해 1785억원에 이어 내년 2597억원이 투입된다.

‘예술산업 금융지원’ 신설…‘K-뮤지컬’·‘K-문학’ 지원 확대

문화예술에 대한 투자도 대폭 확대한다. 예술기업이 자생력을 키울 수 있도록 신용 및 담보력을 지원하는 ‘예술산업 금융지원’ 사업을 융자 200억원, 보증 50억원 규모로 신설한다. 50억원 규모의 ‘예술인 복지금고’도 신설해 저소득층, 프리랜서 및 단체 소속 예술인 등을 지원한다.

K-컬처의 미래를 이끌어 갈 청년예술인에 대한 지원도 확대한다. 안정적인 창작활동을 돕기 위한 ‘K-아트 청년창작자 지원’을 180억원 규모로 신설하고, 청년예술단체 육성 예산을 49억원에서 68억원으로 늘린다.

최근 노벨문학상과 토니상 수상 등 ‘K-아트’의 세계적 성과를 이어가고 ‘K-뮤지컬’과 ‘K-문학’의 세계 경쟁력을 강화하기 위한 지원도 대폭 확대한다. 뮤지컬 분야 예산은 31억원에서 241억원으로 늘려 ▷창·제작 복합공간 임차 및 시범 공연 제작 지원 ▷해외 시범 공연(tryout) 지원 ▷창·제작진 해외 역량 강화 프로그램 등 신규 사업을 추진한다.

문학 분야에서는 ‘K-문학’이 더욱 원활히 세계로 진출할 수 있도록 번역 출판 및 번역아카데미 지원 사업을 99억원에서 206억원 규모로 확대한다.

더불어 지역민들이 일상에서도 수준 높은 공연과 전시를 마음껏 즐길 수 있도록 지역 공연과 전시 예산을 대폭 확대한다. 그동안 주로 서울에서 이뤄지던 국립단체 전막공연 등 우수 공연과 미술 전시를 지역에서도 볼 수 있도록 유통 및 지원을 강화하는 데 올해(561억원)보다 크게 늘어난 971억원을 투입한다. K-뮤지엄 지역 순회 및 전시 투어 지원도 7억원에서 82억원으로 증가한다.

관광·스포츠 정책금융 확대…지역 관광 활성화

관광과 스포츠 분야는 정책금융 지원을 대폭 확대한다. 먼저 관광 분야는 6405억원 규모의 융자와 730억원 규모의 관광기업 육성 펀드를 조성하는 등 올해(6195억원)보다 늘어난 7135억원을 편성했다. 특히 관광기업 육성 펀드에 지역관광 활성화와 AI 특성화 분야를 처음으로 도입해 관광 산업의 혁신과 미래 경쟁력 제고를 동시에 추진할 계획이다.

스포츠 분야는 기술 혁신 기업 육성을 위해 100억원 규모의 테크펀드를 새롭게 마련, 금융지원 규모를 2784억원에서 2884억원으로 증액했다.

국민의 여행 기회를 높이기 위한 예산도 중점적으로 반영했다. 인구감소 지역을 대상으로 국민이 해당 지역을 여행할 때 지출한 금액의 일부를 지역사랑 상품권으로 환급해 주는 ‘지역사랑 휴가지원제’를 신설, 65억원을 투입한다. 정부·기업·근로자가 함께 휴가비를 적립해 근로자의 국내 여행경비를 지원하는 근로자 휴가지원 사업도 70억원에서 107억원 규모로 확대한다.

방한 관광시장의 외연을 확대하기 위해 서울에 집중된 방한 관광객이 다른 지역으로도 쉽게 이동할 수 있도록 관광 인프라와 서비스 체계를 혁신한다. 또한 한국관광 해외 광고를 234억원에서 345억원으로 늘려 더욱 많은 관광객을 유치할 계획이다. 관광기업들이 AI, 빅데이터 등 디지털 기술을 활용해 새로운 아이디어와 혁신을 시도할 수 있도록 ‘관광기업 오픈이노베이션 특화 프로그램’도 30억원 규모로 신설한다. 전 세계적으로 인지도와 경쟁력을 갖춘 ‘글로벌 관광특구’를 육성하기 위한 예산은 8억원에서 32억원으로 늘린다.

이 밖에 지역 관광 활성화를 위해 ‘K-지역관광 선도권역 프로젝트’에 50억원, ‘들썩들썩K-푸드로드 문화관광활성화 사업’에 25억원을 신규 편성했다. 한류·미식·축제·해양·섬·산림 등 연계 관광 예산은 382억원에서 483억원으로 증액했다.

고령화 사회에 맞춰 국민들이 건강하고 활기찬 삶을 영위할 수 있도록 생활체육 참여 기회를 대폭 확대한다. 공공체육시설 개·보수 예산을 659억원에서 883억원으로 늘렸고, 어르신 대상 스포츠 프로그램 지원을 위해 75억원을 신규 편성했다. 국민체력인증센터를 75개소에서 101개소로 확대한다.

전문체육 지원도 강화한다. 고등학교 졸업 후 국가대표로 선발되기 전까지 우수선수 육성에 공백이 생기지 않도록 예비국가대표 양성 사업을 30억원 규모로 새로 추진하고, 은퇴 선수 일자리 지원에 올해(50억원)보다 늘어난 80억원을 투입한다.

누구나 소외되지 않는 문화예술·체육·관광 실현

누구나 문화예술·체육·관광 분야에서 소외되지 않고 평등하게 참여할 수 있도록 맞춤형 지원을 강화한다. 문화 분야에서는 문화 향유 기회가 적은 저소득층과 청년들의 문화예술 경험 기회를 보장하기 위해 통합문화이용권(문화누리카드) 지원금을 연간 15만원으로 1만원 인상하고, 청소년과 생애전환기에 해당하는 대상자에는 1만원을 추가 지원한다. 이에 관련 예싼이 2636억원에서 2935억원으로 증가했다. ‘청년문화예술패스’의 지원 규모도 170억원에서 361억원으로 늘려 올해 19세, 16만명 대상에서 내년 19∼20세, 28만명으로 확대한다. 이와 함께 지역 간 문화누림 격차를 해소하기 위해 비수도권 청년에게 5만원을 추가로 지급한다.

체육 분야에서는 장애인의 생활체육 참여를 확대하고자 체육시설인 ‘반다비 체육센터’의 지원을 강화한다. 올해 30억~40억원인 지원액을 내년 40억~50억원으로 확대해 장애인 체육시설을 집중적으로 개선함으로써 장애인들이 더욱 나은 환경에서 체육활동을 하도록 지원한다.

관광 분야에서는 장애인, 어르신, 임산부 등 관광취약계층을 위해 무장에 관광 환경을 조성하는 데 올해(111억원)보다 늘어난 146억원을 투입한다. 청소년과 어르신 등 생애주기별 특성을 반영한 맞춤형 관광 프로그램도 15억원에서 31억원 규모로 확대한다