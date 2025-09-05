분양가상한제 적용…평당 1519만원 인근 1호선 녹양역 및 GTX-C 예정

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국토지주택공사(LH)는 의정부우정 공공주택지구 A-1 블록 538가구 주택 공급을 추진한다고 5일 밝혔다.

해당 블록은 지난 2021년 10월 사전청약을 시행한 단지로, 공급물량은 총 538가구다. 전 가구가 실수요자 선호도가 높은 59㎡(이하 전용면적) 소형 타입 위주로 구성돼 있다.

전체 538가구 중 사전청약 300가구를 제외한 238가구가 특별공급 및 일반공급 대상자에게 공급될 예정이다.

분양가는 분양가상한제가 적용돼 시세 대비 합리적인 수준인 가구당 약 3억8000만원 수준(3.3㎡당 평균 1519만원)이다. 전매제한은 있지만 실거주 의무는 없으며, 소득·자산 등 입주 자격을 충족할 경우 특별공급과 일반공급 중복신청이 가능하다.

의정부우정 공공주택지구는 경기 북부 최대 도시첨단산업단지로 개발되는 ‘양주테크노밸리 프리미엄’을 품은 지역으로, 대규모 산업단지에서 발생하는 직장인 배후 수요 등을 흡수할 수 있는 핵심 주거지로 평가된다.

사업지는 약 1.7㎞ 거리에 지하철 1호선 녹양역이 있고, 인근 의정부역에는 수도권광역급행철도(GTX)-C노선 개통(삼성역까지 약 20분대 이동 전망)이 예정돼 대중교통 편의성이 더욱 높아질 전망이다. 가까운 수도권제1순환고속도로, 국도 39호선을 이용하면 의정부시를 비롯해 양주시, 고양시, 남양주시 등 인근 도시로의 빠른 이동이 가능하다.

단지 인근 1㎞ 이내에는 버들개초등·녹양중학교가 위치해 장거리 이동 부담 없는 안전한 통학이 가능하다. 주변에는 교육 인프라가 잘 형성돼 있어 학습 여건 또한 우수하다.

홍복산, 천보산과 가까이 있어 사계절 아름다운 자연경관을 누릴 수 있는 점 또한 특장점이다. 의정부종합운동장과 가까워 다양한 체육 및 문화시설을 이용할 수 있으며, 인근 기존 녹양 택지지구를 통해 입주하자마자 완성된 생활 인프라를 이용할 수 있다.

9월 15~16일 사전청약 당첨자 청약접수를 시작으로, 특별공급 9월 17일, 일반공급 9월 18~19일 순으로 청약이 진행된다. 계약체결은 12월이며 입주는 2028년 6월 예정이다.

분양 관련 정보와 상담을 제공하기 위한 주택전시관도 운영한다. 9월 6일과 7일 사전청약자에게 우선 공개된 뒤 9월 8일부터 14일까지 일반 청약자에게 공개된다. 온라인 사이버모델하우스를 통해서도 견본주택을 확인할 수 있다.

자세한 사항은 LH 청약플러스 홈페이지에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있으며 유선 상담도 가능하다.