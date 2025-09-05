[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]황재철 경북도의원이 4일 제357회 경북도의회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 참다랑어 어획한도 부족 때문에 동해안 어민들이 심각한 경제적 피해를 입고 있다고 경고, 경북도의 적극적인 대책 마련을 촉구했다.

이날 황 의원은 참다랑어 어획량이 급증하고 있음에도 불구하고 현행 어획한도가 이를 반영하지 못해 어민들이 생존의 위협을 받고 있다고 지적했다.

최근 5년간 동해에서는 대형 참다랑어 어획량이 30배 이상 증가했다.

실제로 지난 7월 영덕에서 1300여 마리의 대형 참다랑어가 잡혔지만 어획한도의 부족으로 참다랑어는 거래되지 못한 채 폐기됐다. 이로 인해 어민들은 단 하루 만에 수백만 원에서 수천만 원의 손해를 입는 어처구니가 없는 상황이 펼쳐졌다.

황 의원은 이러한 사태가 어민들의 생계에 큰 타격을 줄 뿐만 아니라 환경오염과 어족자원 낭비를 초래한다고 경고했다.

그는 한국의 2025년도 참다랑어 어획한도가 일본의 10%에 불과하다는 점을 강조하면서 어획한도 확대의 필요성을 강조했다.

일본의 올해 참다랑어 어획한도는 총 1만2828t인데 반해 한국은 1219t에 불과하다.

따라서 황 의원은 정부가 중서부 태평양 수산위원회와의 협상을 통해 최적의 어획한도를 확보할 수 있도록 경북도가 과학적이고 객관적인 해양생태계 자료 및 어업 관련 자료를 수집해 해양수산부에 제공해야 한다고 주장했다.

그러면서 현재 국내 참다랑어 어획한도 중 610t이 대형선망에 배정되는 반면 정치망에는 200t만 배정돼 있음을 지적하고 어업 현실에 맞게 어획한도 배정량을 재조정해야 한다고 역설했다.

특히 혼획된 대형 참다랑어에 대해서는 정부의 어획한도 유보량을 활용해 수매 또는 유통할 수 있도록 하는 등 현장 상황에 맞춰 능동적으로 대응할 수 있는 제도와 정책 마련을 촉구했다.

황재철 경북도의원은 “참다랑어 문제를 방치하는 것은 나라의 근간인 어업을 포기하겠다는 것”이라며 “동해 어업의 중심인 영덕을 비롯한 경북도의 어업이 진일보할 수 있도록 경북도가 참다랑어 어획한도 부족 문제 해결에 사력을 다해 주기를 바란다”고 말했다.