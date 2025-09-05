ADP “AI 혁신·소비 위축·노동력 부족이 고용 둔화 요인”

[헤럴드경제=정목희 기자] 8월 들어 미국 민간 고용시장이 냉각되는 조짐을 보였다는 민간 조사 지표가 나왔다.

미국 고용정보업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP)은 4일(현지시간) 8월 민간기업 고용이 전월보다 5만4000명 늘어나는 데 그쳤다고 밝혔다. 이는 예상보다 적은 수치다.

7월 고용 증가 폭(10만4000명)의 절반 수준에 불과했으며, 다우존스가 집계한 전문가 전망치(7만5000명)에도 못 미쳤다.

업종별로는 무역·운송·공공서비스 부문에서 1만7000명, 교육·보건서비스 부문에서 1만2000명이 줄어 신규 고용 위축을 이끌었다. 반면 여가·숙박업은 5만 명 증가해 고용 감소세를 일부 상쇄했다.

임금 상승률은 전월과 같은 4.4%를 기록했다.

ADP 수석 이코노미스트 넬라 리처드슨은 “올해 초에는 강한 고용 증가세로 출발했지만, 불확실성 속에서 모멘텀이 흔들리고 있다”며 “노동력 부족, 소비 위축, 인공지능(AI) 혁신 등 다양한 요인이 채용 둔화에 영향을 미쳤을 가능성이 있다”고 평가했다.

다만 ADP 지표는 민간이 집계한 결과로, 미 정부가 발표하는 공식 고용지표와는 차이가 있을 수 있다.

최근 다른 고용 관련 지표도 미국 노동시장의 냉각을 시사한다. 전날 발표된 7월 구인 건수는 718만1000건으로 집계돼 지난해 9월 이후 최저 수준을 기록했다. 월간 구인 건수가 720만 건 아래로 내려간 것은 2021년 1월 이후 단 두 차례에 불과하다. 이에 따라 기업들이 신규 채용에 한층 신중해진 것 아니냐는 우려가 나온다.

월가는 오는 5일 발표될 8월 비농업 고용보고서에 촉각을 곤두세우고 있다. 전문가들은 8월 비농업 부문 고용 증가 폭이 7만5000명에 그칠 것으로 예상한다.

전문가들은 연방준비제도(Fed·연준)가 노동시장 둔화에 대응해 이달 중 기준금리 인하에 나설 가능성이 크다고 보고 있다.