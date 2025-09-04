전문상담 사전 예약으로 수요자 중심의 맞춤형 서비스 제공… 대기 시간·불편 해소 서울시 공공서비스예약이나 전화로 신청, 방문 접수도 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 이달부터 ‘복합민원 전문상담관제’ 사전 예약제를 운영한다.

‘복합민원 전문상담관제’는 민원인이 여러 부서를 따로 방문하지 않고 한 곳에서 민원 절차, 담당 부서 확인, 구비서류 안내 등 복잡한 행정 상담을 원스톱으로 받을 수 있는 제도다.

구는 이를 통해 민원 편의를 지속적으로 개선해 왔으며, 2025년 8월까지 약 2,500건의 복합 민원을 상담하며 주민들의 신속한 문제 해결에 기여해 왔다.

그러나 기존에는 예약 없이 현장 방문만 가능해 대기 시간이 발생하고 민원인이 불편을 겪는 경우가 있었다.

이에 구는 더 효율적이고 전문적인 서비스를 제공하기 위해 사전 예약제를 도입했다.

이로써 민원인은 원하는 날짜와 시간에 대기 없이 상담을 받을 수 있으며, 상담관은 사전에 민원 내용을 파악해 보다 정확하고 체계적인 안내가 가능해졌다.

상담은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지(점심시간 1~2시 제외) 구청 1층 복합민원상담관실에서 받아볼 수 있다.

예약은 서울시 공공서비스예약에 접속해 온라인으로 하거나 전화로 하면 된다. 직접 방문 신청하는 방법도 있다.

상담 분야는 행정·법률 용어 해설부터 부동산, 건축, 세무 등 다양한 영역을 아우르며, 복잡한 민원을 한 번에 해결하는 데 중점을 두고 있다. 당일 현장 상담도 가능하지만, 원활한 상담을 위해 하루 전까지의 사전 예약을 권장한다.

종로구 관계자는 “이번 사전 예약제 시행으로 주민들이 더욱 편리하고 전문적인 민원 상담을 받을 수 있게 됐다”며 “앞으로도 수요자 중심의 맞춤형 행정 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 전했다.