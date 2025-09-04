9월 5~6일 오후 4시부터 길동복조리시장에서 먹거리·공연·체험 풍성한 야시장 개최 맥주 시음·버스킹·문화공연 등 다채로운 프로그램 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동구(이수희 구청장)는 오는 9월 5~ 6일 이틀간 오후 4시에서 밤 9시까지 길동복조리시장에서 ‘황금빛 한잔, 금빛 라운지 축제’라는 주제로 야시장을 연다.

이번 행사는 서울시 공모사업인 ‘야간 및 음식문화 활성화 지원사업’의 일환으로 마련됐다. 이틀간 시장 내에 풍성하게 준비된 먹거리와 함께 맥주 시음·캐리커쳐·타로카드 등 체험을 즐길 수 있는 부스가 마련된다.

행사 첫날인 5일에는 시장 내 마련되는 소무대에서 버스킹 공연과 야간 레크리에이션이 펼쳐지며, 6일에는 서울강동우체국 앞 메인 무대에서 이수희 구청장을 비롯한 내빈들이 참석하는 공식 행사와 함께 지역 가수와 문화 예술인 공연 등 다채로운 프로그램이 진행될 예정이다.

앞서 구는 ‘야간 및 음식문화 활성화 지원사업’에서 총 5개 전통시장이 선정되어 지난 6월 성내전통시장과 암사종합시장(6월 12일~6월 14일), 둔촌역전통시장(6월 13일~6월 14일)과 명일전통시장(6월 18일~6월 20일)에서 야시장을 개최해 지역의 큰 호응을 얻었다.

이번에 개최되는 길동복조리시장 야시장은 5개 전통시장 야시장 중 마지막을 장식하게 되었다.

이수희 강동구청장은 “야시장 개최를 위해 애써주신 상인회와 관계자분들께 감사드린다”며 “이번 행사로 시장을 방문하시는 모든 분들이 먹을거리, 즐길거리 만끽하시고 앞으로도 강동구 전통시장을 많이 찾아주시기 바란다”고 말했다.