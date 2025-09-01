1928년 이후 9월 평균 수익률 –0.7% PER·PBR 고점 논란 속 금리 인하·AI 버블 등 변수 산적

[헤럴드경제=문이림 기자] 전통적으로 9월 미국 증시는 ‘9월 징크스’로 불릴 만큼 약세를 보였으나 서학개미는 저가매수로 대응해온 것으로 나타났다. 증권가는 이번 9월을 단기 조정 국면으로 보면서도 연말 랠리에 대비한 비중 확대 기회로 진단한다.

1일 금융투자업계에 따르면 최근 10년간(2015~2024년) S&P500 월별 성적표에서 9월은 –1.96%로 가장 부진했다. 같은 기간 11월(4.14%)과 7월(3.35%)이 강세장을 이끌었던 것과 대비된다. 특히 최근 4년간(2020~2024년) 9월 평균 수익률은 –4.15%로 낙폭이 더 컸다. KB증권에 따르면 1928년 이후 9월 증시 하락 확률은 55%에 이른다.

장기 통계도 같은 흐름을 보여준다. KB증권 보고서에 따르면 1932년 이후 S&P500 9월 평균 수익률은 –0.71%로, 12개월 중 0%를 밑도는 두 달(9월·2월) 가운데 하나다. 승률 역시 45.2%에 그쳐 상승 확률보다 하락 확률이 더 높았다.

9월의 저주가 근거 없는 징크스는 아니다. 여름 휴가철로 줄었던 거래량이 9월 들어 기관·헤지펀드의 복귀와 함께 급격히 늘어나면서 대규모 포트폴리오 재조정이 이뤄진다. 이익 실현 매도가 집중되고 분기·회계연도 말 리밸런싱까지 겹치며 매도세가 커진다. 여기에 여름 동안 줄었던 채권 발행이 9월부터 다시 늘어나면 자금이 상대적으로 높은 금리로 이동하면서 주식시장은 또 다른 압박을 받는다.

계절적 약세 흐름과 달리 ‘서학개미’로 불리는 국내 개인 투자자들은 9월마다 저가매수로 대응했다. 서학개미는 2020년 9월 14억9083만달러에서 27억5869만달러로 순매수 규모를 두 배 가까이 늘렸다. 이후 2021년과 2023년에도 8월보다 9월 순매수를 두 배 이상 확대하며 같은 패턴을 반복했다. 개인 투자자들은 2022년 8월엔 5억7153만달러 순매도했지만 9월에는 2억9051만달러 순매수로 전환했다. 9월은 서학개미에게 저가매수의 기회로 자리 잡은 셈이다.

지난해 9월 미국 증시는 이례적으로 강세를 나타냈다. S&P500 수익률은 2.02%로 2020년대 들어 유일하게 플러스를 기록했다. 같은 해 2분기 S&P500 기업들의 이익 증가율이 11.3%로 2021년 말 이후 최고치를 기록했다. 미국 연방준비제도(Fed)가 4년 만에 금리를 인하한 것도 지수 상승을 견인했다. 하락장에서 저가매수에 나섰던 개인 투자자들은 지난해 9월 차익을 실현했다. 개인 투자자들은 8월 4억9917만 달러를 순매수한 뒤 9월에는 4억8668만 달러를 순매도했다.

올해도 9월이 변곡점이 될지 주목된다. 지난달 S&P500은 6500선을 돌파하며 사상 최고치를 경신했다. 그러나 주가수익비율(PER) 20배·주가순자산비율(PBR) 4배는 닷컴버블 수준에 근접해 고점 논란을 키우고 있다.

백찬규 NH투자증권 연구원은 “2010년 이후 미국 주식시장 계절성을 살펴보면 8~9월 조정 사례가 많았다”며 “미국 주식시장의 높아진 밸류에이션 부담에 따른 9월 이벤트를 면밀히 검토할 필요가 있다”고 지적했다.

백 연구원은 5대 이벤트로 ▷연준 정책 스탠스 전환 가능성 ▷인공지능(AI) 버블 ▷ 러시아·우크라이나 전쟁 종전 ▷미국 정책 모멘텀 ▷중국의 공급측 개혁을 꼽았다. 호재보다는 불확실성이 많아 단기 조정 가능성에 무게가 실린다. 트럼프 행정부의 관세 정책이 시차를 두고 작용하며 하반기 스태그플레이션 우려를 키울 수 있다는 전망도 나온다.

증권가는 침체 가능성에는 선을 긋는다. 김유미 키움증권 연구원은 “9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 미 연준이 25bp 인하를 단행할 가능성이 높아 경기 급락은 막을 수 있다”며 “소비와 고용 지표가 견조한 만큼 유동성 공급 환경은 여전히 살아 있다”고 진단했다.

일각에서는 오히려 9월을 연말 랠리의 ‘관문’으로 본다. 김일혁 KB증권 연구원은 “9월은 연말 랠리를 앞두고 시장이 2보 전진을 위한 1보 후퇴를 하는 시기”라며 “비중을 줄이는 시기가 아니라 오히려 확대를 통해 연말 성과를 노리는 전략이 바람직하다”고 조언했다. 실제로 1932년 이후 10~12월 평균 수익률은 3.5%를 웃돌았고 승률은 76%를 기록했다.

김진영 키움증권 연구원 역시 “금리 인하와 유동성, 2분기 실적 호조, 탄탄한 소비·고용 지표를 고려하면 증시는 우상향을 이어갈 가능성이 크다”며 “밸류에이션 부담과 차익 실현 수요는 있지만 하락의 변곡점을 만들 정도의 위력은 아니”라고 말했다. 김 연구원은 S&P500의 9월 예상 밴드를 5900~6700포인트로 제시했다.