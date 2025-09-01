[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설은 2025년 하반기 신입사원 및 외국인 유학생 공개채용 지원을 29일까지 접수한다고 1일 밝혔다.

신입사원 모집 분야는 ▷토목(설계·토목) ▷건축/주택(건축·설비·전기·토목) ▷플랜트(기계·화공·전기) ▷뉴에너지(원자력·기계·화공·전기·토목·건축) ▷경영일반 ▷안전이다.

지원 자격은 정규 4년제 대학 이상 졸업자 및 내년 2월 졸업 예정자다.

서류전형을 거쳐 인적성(10월), 1차 면접(11월), 2차 면접(12월)을 거쳐 내년 1월 최종 합격자를 발표한다.

외국인 유학생 모집 분야는 ▷토목공학 ▷건축공학·건축학 ▷기계·화학공학 ▷전기·전자공학 ▷원자력공학 ▷컴퓨터공학 ▷상경·인문·사회계열이다. 특히 이공계열 전공자를 대규모로 채용할 예정이다.

현대건설은 이달 15∼19일 서울 강남구 신사동 디에이치 갤러리에서 팝업 리쿠르팅 행사를 연다. 이 자리에서 채용설명회와 본부·직무 특강, 신입사원 합격수기 공유, 채용 상담, 모의면접 등 프로그램을 진행한다.