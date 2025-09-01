아카이브·팩토리, 창립 80년 기념展…12월 31일까지

[헤럴드경제=강승연 기자] 아모레퍼시픽 아카이브와 팩토리가 창립 80년 기념 전시 ‘아모레퍼시픽 80년 1945-2025’을 개최한다고 1일 밝혔다.

오는 12월 31일까지 이어지는 전시는 경기도 오산 아모레 뷰티 파크에 있는 ‘아모레퍼시픽 아카이브’와 ‘아모레퍼시픽 팩토리’에서 열린다. 지난 80년 동안 K-뷰티를 이끈 기업의 역사와 철학을 선보인다.

아카이브 전시가 기업의 역사와 철학을 보여준다면, 팩토리 전시는 산업적 기반과 생산 혁신을 전달하는 자리다. 아카이브 공간에서는 ‘사람을 아름답게, 세상을 아름답게’라는 소명으로 80년간 이어진 아모레퍼시픽의 여정을 선보인다.

팩토리 공간에서는 생산 공장의 변화상을 조망한다. 1958년 아시아 최초로 도입한 미세 제분기인 ‘에어스푼’을 비롯해 성형기와 충진기 등 과거에 쓰이던 기계와 첨단 자동화 라인을 살펴볼 수 있다.

관람하려면 ‘아모레퍼시픽 팩토리 투어’ 프로그램을 예약하면 된다. 오산 아모레 뷰티 파크 내 아모레 팩토리, 원료식물원, 아카이브 세 곳을 관람할 수 있는 투어 프로그램이다. 원료 식물원에서는 아모레퍼시픽의 역사와 함께한 주요 원료 식물을 비롯해 현재 다양한 제품에 활용되고 있는 식물들을 관람할 수 있다.