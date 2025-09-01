14일까지 전국 인기 호텔 특가…선착순 500명 증정

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡의 여행전문관 쿠팡트래블이 시세이도와 기획전(사진)을 연다고 1일 밝혔다.

행사는 오는 14일까지다. 행사 기간 쿠팡트래블이 엄선한 전국 주요 호텔·리조트 상품을 특가로 예약하면, 선착순 500명에게 시세이도의 저속노화 3단 샘플 키트를 증정한다.

증정 키트는 ‘스킨 글로우 파운데이션(5㎖, 1개)’, ‘얼티뮨 세럼(1.5㎖, 3개)’, ‘파란자차 선크림(2㎖, 3개)’로 구성했다.

단독 패키지는 금호리조트 제주(12만원대)와 쏠비치 양양(14만원대) 등이 대표적이다. 금호리조트는 조식+사우나 2인, 조식+아쿠아나 2인 패키지를, 쏠비치는 객실+해수 사우나+음료 3인 패키지를 제공한다.

고객 전용 혜택도 마련했다. 신화관 제주신화월드(16만원대)는 워터파크와 인피니티 풀 무료 이용, 쏘카 50% 할인, 관광지(카멜리아힐, 휴애리 등) 무료 입장권, 신화 테마파크 빅3 티켓을 제공한다. 조식 패키지를 구매한 고객에게는 소인(12세 이하) 2인 무료 조식을 제공한다. 강릉 세인트존스 호텔(10만원대)은 객실 업그레이드와 파인풀·사우나 2인 패키지를 선보인다.

쿠팡 관계자는 “호캉스와 함께 글로벌 화장품 브랜드의 저속노화 스킨케어를 경험할 특별한 기회”라며 “앞으로도 쿠팡트래블만의 차별화된 기획전을 선보일 것”이라고 말했다.