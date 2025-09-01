중소기업 기술개발 실증 및 인증, 판로지원 강화해 유망기업 발굴 기대

[헤럴드경제=이태형 기자]한국수자원공사(K-water)는 시험·인증 전문기관인 한국건설생활환경시험연구원(KCL)과 ‘기후테크 기술개발 및 기업육성을 위한 업무협약’을 체결했다고 1일 밝혔다.

협약의 주요 내용은 ▷기후테크 기업의 창업, 기술개발·실증 및 판로지원에 대한 협력 ▷혁신기술 개발, 기업 맞춤형 정보제공 및 실·검증 지원 ▷기술협력 과제의 기획, 적합성 평가, 교육 및 컨설팅 ▷중소기업 ESG 역량 강화 및 후속 지원이다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 기후테크 유망기업 공동 발굴, 국내외 인증을 위한 연계 컨설팅과 인증 패키지 지원, 현장 실증 지원 등을 포함해 기업의 기술개발부터 사업화, 지속가능한 성장까지 전방위적인 협력을 추진할 예정이다.

특히, 한국건설생활환경시험연구원은 건설, 에너지, 환경 등 분야에 대한 시험 및 평가, 인증을 수행하는 기관으로서, 국내 기후테크 혁신성과 신뢰성을 높일 수 있도록 평가와 인증 등에서 지원을 강화할 것으로 기대된다

안정호 한국수자원공사 그린인프라부문장은 “이번 협약으로 공공분야와 민간의 혁신 역량을 연결하는 데 더욱 속도를 내게 될 것”이라며 “기후테크는 기후위기 대응과 더불어 새로운 성장모델로 부각되고 있는 만큼 국내를 넘어 글로벌 선두주자로 자리매김하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 한국수자원공사는 자체적인 아이디어와 역량에 중소기업이 보유한 혁신기술을 융합해 실제 현장에 적용될 수 있도록 기업의 창업–기술개발–실증–사업화까지 이어지는 전주기 지원 모델을 운영하고 있다.

개방형 혁신 기반의 기술개발 지원을 통해 국내 물산업 생태계의 경쟁력을 강화하고, 국내 기업의 해외 진출 활성화를 위한 글로벌 기술경쟁력을 향상하기 위한 다양한 노력을 전개하고 있다.