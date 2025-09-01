지난 8월 1일 유튜브 채널에 공개 4편 합산 조회수 100만회 넘어

구몬학습은 지난 8월 1일 유튜브 채널에서 공개한 브랜드 캠페인 영상 총 4편의 합산 조회수가 한 달 만에 100만회를 넘겼다고 1일 밝혔다.

구몬학습은 인공지능(AI) 시대 공부 방향성에 대해 학생과 학부모들의 고민에 공감할 수 있는 내용을 전하고자 ‘AI시대를 살아가는 힘, 구몬학습’ 메시지를 담은 브랜드 캠페인을 8월부터 펼쳐왔다.

캠페인 영상 중 ‘생각하는 힘’ 및 ‘스스로 해내는 힘’의 중요성을 담은 영상이 높은 조회수를 기록했다. 구몬학습 교재는 주관식 문항으로 구성돼 문제 풀이 과정 속에서 생각하는 힘을 기를 수 있으며, 학습자가 정한 목표를 포기하지 않고 스스로 해내는 힘을 갖출 수 있도록 돕는 점이 특징이다.

실제 지난 4월 한 달간 스마트구몬N 회원들의 월평균 학습 제출 장수는 144.3장에 달한다. 또 2024년 1월부터 12월까지 구몬완전국어, 구몬수학, 구몬영어 과목을 기준으로 분석한 결과 한 달 학습 목표를 완수한 회원 비율은 86.1%를 기록했다. 이러한 학습 성과는 구몬학습의 스마트학습지 ‘스마트구몬N’이 가진 특장점에서 비롯된다.

스마트구몬N은 기존 지류 학습지가 가진 풀이 중심 학습의 강점을 그대로 살린 스마트학습지다. ▷펜으로 직접 쓰는 학습 ▷구몬 선생님의 매주 일대일 맞춤 관리 ▷애니 디바이스 등이 특징이다.

이외에도 구몬학습은 고객과 소통을 강화하고자 공식 홈페이지를 9월부터 새롭게 단장한다. 트렌디한 디자인과 직관적인 메뉴 구성 등을 홈페이지에 적용하고, 사용자 인터페이스(UI)를 개편해 학습 서비스 정보를 빠르고 쉽게 찾을 수 있는 환경을 제공할 예정이다.

구몬학습 관계자는 “이번 캠페인을 통해 단순 브랜드 홍보를 넘어 디지털 전환 시대 속 자기 주도적 학습의 가치를 전달하고자 했다”며 “앞으로도 다양한 활동을 통해 구몬 브랜드 철학을 꾸준히 선보여 나갈 계획”이라고 말했다.