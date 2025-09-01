디지털 명함 도입 등 비대면 신뢰 강화

[헤럴드경제=유동현 기자] 하나증권은 비대면 투자상담 서비스 ‘디지털PB라운지’를 새롭게 확대 개편했다고 1일 밝혔다.

이번 개편으로 디지털PB라운지는 전화·톡·예약상담 등 채널별 상담 기능을 하나의 메인 화면에 통합됐다. 3가지 형태로 제공되던 시황 정보를 1개 화면으로 단순화해 직관성도 높였다. 하나증권 우수 프라이빗뱅커(PB)들이 제공하는 온라인 투자 컨설팅 서비스 ‘멘토스’와 ‘보유종목 케어’의 접근성을 제고해 손님이 보다 유용한 투자 정보를 얻을 수 있도록 했다.

디지털PB를 이미지화한 인공지능(AI) ‘디지털명함’도 도입했다. 실제와 유사한 디지털PB의 얼굴과 음성 정보를 확인할 수 있다.

조대헌 하나증권 디지털사업단장은 “이번 개편은 손님을 최우선에 두고 편리성과 신뢰성을 강화한 것이 핵심”이라며 “디지털PB라운지를 통해 손님이 비대면 상담을 보다 신뢰할 수 있는 환경에서 경험할 수 있도록 노력할 것”이라고 했다.