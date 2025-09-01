이브 로제타, 한국어·영어·중국어 등 약 10개 언어 지원 40억개 파라미터 규모 경량화…비용↓, 정확도·범용성↑ 상업적 활용 가능한 오픈 라이선스 공개…“전 세계 여행 지원”

[헤럴드경제=고재우 기자] 야놀자가 번역 특화 거대언어모델(LLM) ‘이브 로제타(EEVE ROSETTA)’를 오픈소스 인공지능(AI) 플랫폼 허깅페이스에 공개했다고 1일 밝혔다.

이브 로제타는 야놀자가 독자적으로 개발한 한국어 최적화 LLM이다. 텍스트 생성, 콘텐츠 요약, 언어 번역, 감성 분석 등 다양한 자연어 처리 기능을 갖췄다. 초기 모델 공개 직후 한국지능정보사회진흥원이 선정한 올해의 한국어 LLM에 이어 허깅페이스 한국어 리더보드 및 호랑이 리더보드에서 1위를 차지하는 등 경쟁력을 입증한 바 있다.

세부적으로 이브 로제타는 영어, 중국어, 한국어 등 약 10개 언어 간의 번역을 지원한다. 40억 개 파라미터(매개 변수)를 갖춘 디코더 전용 언어 모델로, 초기 108억개 이상의 파라미터를 사용한 이브 1.0 모델 대비 절반 이상 경량화됐다.

70억개 이상 파라미터를 요구하는 일반적인 번역 LLM 모델 대비 비용이 덜 들고, 추론 정확도는 향상돼 일반 PC 환경에서도 무리 없이 작동된다.

특히 복잡한 데이터 형식에서 뛰어난 번역 성능을 나타낸다는 게 야놀자 설명이다. 이브 로제타는 번역 원문에 담긴 문맥과 뉘앙스, 문장 의미, 감정 등을 사전에 판단해 매끄럽고 명확한 번역문을 생성한다.

야놀자는 이브 로제타를 기업, 공공기관은 물론, 개인 개발자까지 모두 상업적으로 자유롭게 사용할 수 있는 라이선스로 공개했다. 향후 여행, 커머스, 헬스케어 등 여러 산업 분야에서 활용될 것으로 기대된다.

이준영 야놀자그룹 기술 총괄은 “이브는 단순 AI 모델을 넘어 다양한 산업의 디지털 전환을 지원하는 핵심 기술 인프라”라며 “앞으로도 한국어를 시작으로 일본어, 중국어 등 다양한 언어로 LLM 개발 범위를 확대해 전 세계 고객이 야놀자의 버티컬AI 서비스로 여행을 즐길 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.