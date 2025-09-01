[헤럴드경제=최은지 기자] HK이노엔은 올바른 의약품 이용 문화 확산과 의료취약계층 및 지역사회 구성원의 건강 증진을 위한 사회공헌 사업 ’다정한 약손’을 진행한다고 1일 밝혔다.

HK이노엔의 다정한 약손 사업은 제약회사 업의 본질과 연계한 사회적 책임을 다하기 위해 기획됐다. 올해 12월까지 ▷찾아가는 복약상담소 ▷올바른 의약품 이용을 홍보하는 대(對)시민 사업 ▷폐의약품 수거 등의 활동을 진행할 예정이다.

이번 사업을 위해 기업, 전문가, 지역사회가 힘을 모았다. 먼저 HK이노엔은 제약업에 대한 전문성을 바탕으로 사업을 기획하고 기금을 출연한다. 약사 비영리단체 ‘늘픔가치’는 약물 상담, 복약 지도, 안전한 의약품 수거·폐기 등 전문성을 기반으로 현장 실행을 주도한다. 마지막으로 성남시 지역 복지기관(태평2동 복지회관, 판교종합사회복지관 등)은 주민 수요를 발굴하고 참여를 독려해 사업이 지역사회에 밀착되도록 지원한다.

앞서 HK이노엔은 이번 사업의 일환으로 협력단체들과 성남 지역 복지기관에서 ‘찾아가는 복약상담소’를 운영했다. 의료취약계층 및 다제약물 복용자에게 맞춤형 상담을 제공함과 동시에 올바른 의약품 이용 방법 홍보와 폐의약품 수거를 진행하며 지역사회 내 올바른 의약품 이용 인식 확산에 기여했다.

HK이노엔은 신입사원이 제약회사의 사회적 책임을 체감하고 직무에 몰입할 수 있도록 이번 사업을 지난달 열린 신입사원 입문교육과 연계했다. 신입사원들은 늘픔가치의 ‘올바른 약의 이용’과 ‘폐의약품의 위해성’ 강의를 듣고 폐의약품을 분석하며 의약품 안전 관리와 환경 보호의 연관성을 배웠다.

HK이노엔 관계자는 “제약회사의 사회적 책임은 의약품의 생산뿐 아니라 이용, 폐기까지 모든 과정을 관리하는 것”이라며 “신규 사업 ‘다정한 약손’은 제약회사, 전문가, 지역사회가 연대한 의미 있는 협력으로, 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 앞으로도 지속 추진할 계획”이라고 말했다.

HK이노엔은 지난 2월 경기도 성남시 판교 제2테크노밸리에 융복합 연구시설 ‘HK이노엔 스퀘어’를 개소한 후, 성남시와 ESG환경분야 업무협약을 체결하고 지역사회와 연계한 다양한 상생 활동을 전개하고 있다.

지난 5월 ‘국제 생물 다양성의 날’을 맞아 탄천 태평습지에서 ‘생태계 교란 식물 제거’ 활동을 진행했으며, 다가오는 24일에는 성남시 율동공원에서 ‘생물다양성 대탐사’ 활동에 참여할 예정이다.