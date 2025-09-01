[헤럴드경제=신동윤 기자] ‘거래량 15% 제한’에 직면한 대체거래소(ATS) 넥스트레이드(NXT)가 사전 예고했던 대로 1일 매매체결 대상 종목을 추가로 축소하는 조처를 단행한다.

넥스트레이드는 이날부터 풀무원 등 53개 종목의 거래를 이달 말까지 한시적으로 중단할 예정이다.

이미 지난달 20일부터 1차로 거래가 중지된 YG PLUS 등 26개 종목까지 고려하면 총 79개 종목의 거래가 앞으로 한 달간 멈추게 된 된 것이다.

한국거래소(KRX)를 통한 정규시장(오전 9시∼오후 3시 30분) 거래는 열려 있는 만큼 일반 투자자 입장에선 즉각적 영향이 크지 않을 것으로 보인다.

다만, 프리마켓(오전 8시~8시 50분)이나 애프터마켓(오후 3시 30분~8시)을 이용하는 투자자는 자칫 주식을 매입하거나 보유주식을 파는 데 어려움을 겪을 수 있는 만큼 거래중지 대상 종목을 사전에 확인할 필요가 있어 보인다.

이번 조처는 대체거래소의 경우 최근 6개월간의 일평균 거래량이 시장 전체 거래량의 15%를 초과하면 안 된다는 자본시장법 시행령 규정의 첫 적용을 앞두고 이뤄졌다.

올해 3월 4일 출범한 넥스트레이드에 해당 규정이 처음 적용되는 시점은 내달 30일이다.

평가에 반영되는 4월 이후 현재까지의 넥스트레이드 일평균 거래량은 2억1044만주로 같은 기간 국내 증시 일평균 거래량(16억2394만주)의 13.0%를 나타내고 있다.