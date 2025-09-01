교통기본법 제정·모빌리티 혁신 성장 등 추진

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국토교통부는 수도권이 당면한 교통문제와 수도권-지방의 교통 격차 등을 해소하고 미래 모빌리티 산업을 적극적으로 육성하기 위한 ‘민·관 합동 K-교통 얼라이언스’(이하 얼라이언스)가 1일 출범한다고 밝혔다.

서울 워커힐 호텔에서 치뤄진 이날 출범식에는 정부를 비롯해 각종 지자체, 공공기관, 그리고 업계 관계자가 모였다.

최근 수도권-비수도권 교통 격차, 교통약자와 교통소외지역 주민의 이동 불편 해소 등에 대한 국민적 기대에 부응하기 위해서는 정부의 정책방향 전환과 함께 인공지능(AI) 등 기술혁신을 이끌어 갈 민간기업과 유관기관의 협업이 필수적이다.

정부는 국민의 보편적 이동권을 보장하기 위해 교통기본법 제정을 통해 교통 소외지역과 교통 취약계층에 대한 정책 방향을 마련하고 미래 모빌리티 산업 육성을 위한 전략도 연내 수립할 계획이다.

이번에 출범하는 얼라이언스는 국토부와 현대자동차가 공동 주관했으며 교통격차 해소, 교통안전 강화, 교통 데이터 협력 강화, 미래 모빌리티 산업 육성 등 네 가지 전략 하에 실제 현장에서 느끼는 문제를 정책 과제로 설정하여 민간과 정부가 함께 해결해 나갈 계획이다.

정부, 지자체, 공공기관, 학계뿐만 아니라 교통·통신·물류·데이터 등 다양한 분야에서 활동하는 민간 기업도 참여할 계획으로 관심 있는 기업 및 기관은 누구나 참여 가능하다. 아울러 미래 모빌리티 분야는 올해로 3년차를 맞이하는 모빌리티 혁신 포럼과 연계해 성장 전략을 마련할 계획이다.

강희업 국토교통부 제2차관은 “교통은 이제 단순 인프라가 아닌, 국민의 일상이자, 삶을 연결하는 필수 서비스로서 국민은 누구나 원하는 시간에 원하는 곳으로 안전하고 자유롭게 이동할 수 있어야 한다”며 “민·관이 힘을 합쳐 교통 격차 없는 대한민국, 모두가 자유롭고 안전하게 이동하는 사회를 위해 나아가길 기대한다” 고 밝혔다.