‘Post-APEC 글로벌 비전 서밋’ 성공 기원

경상북도와 경주시, (사)한국아태경제협회가 글로벌 경제협력 강화를 위한 상생협력 파트너십을 맺었다.

지난 29일 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 열린 협약식에는 양금희 경상북도 경제부지사, 송호준 경주시 부시장, 지영모 한국아태경제협회 이사장을 비롯해 주한 중국·베트남 대사관 관계자 등 국내외 경제·외교 인사 30여 명이 참석했다.

이번 협약은 오는 11월 27~28일 서울과 경주에서 열릴 ‘Post-APEC 경제협력을 위한 글로벌 비전 서밋 및 경북 투자 설명회’의 성공적 개최를 비롯해 다양한 경제협력 사업을 추진하기 위해 마련됐다.

세 기관은 ▶2025 글로벌 비전 서밋 및 경북 투자대회 공동 개최 ▶글로벌 투자 동향 및 정보 교류 ▶경북·경주시 중소기업 해외 진출 지원 ▶외국인 투자 및 유턴기업 유치 협력 ▶청년 취·창업 지원과 국제 문화교류 확대 등 실질적 협력을 약속했다.

올해 11월 개최될 글로벌 비전 서밋은 외교·산업·과학기술·문화예술 등 각계를 망라한 10개국 이상, 약 500명의 인사가 참석하는 대규모 국제행사다. 27일에는 서울 인터컨티넨탈 파르나스 그랜드볼룸에서 개막하며, 28일에는 경주 화백컨벤션센터(HICO)에서 이어진다. 이번 행사는 경주 APEC 정상회의 이후 민관 주도의 실질적 교류와 투자를 이어가는 ‘Post-APEC’ 플랫폼으로서 의미를 가진다.

양금희 경상북도 경제부지사는 “이번 협약은 경북도가 미래 전략산업과 첨단기술 분야에서 글로벌 투자 중심지로 도약하는 계기가 될 것”이라며 “글로벌 투자 유치와 청년 일자리 창출을 동시에 추진하겠다”고 말했다.

송호준 경주시 부시장은 “경주는 SMR(소형모듈원자로) 등 차세대 에너지, 모빌리티, 문화관광 산업에서 큰 잠재력을 지니고 있다”며 “이번 협약을 계기로 지역 기업의 해외 진출과 신성장산업 기반을 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.

지영모 한국아태경제협회 이사장은 “아시아·태평양 글로벌 네트워크를 활용해 경북과 경주가 국제 투자협력의 새로운 모델을 제시할 수 있도록 하겠다”고 강조했다.