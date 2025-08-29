올해로 2회째, 29~30일 장안1수변공원에서 열리는 이틀간 여름축제 메인무대, 먹거리존, 게임 이벤트존&무비존 등 다양한 즐길거리가 한자리에

[헤럴드경제=박종일 선임기자]29일 저녁 장안1수변공원은 맥주잔을 든 시민들로 가득 찼다.

퓨전국악밴드 ‘온도(OWNDO)’와 재즈스텝빌리지의 공연으로 축제의 막이 오르자 무대 앞에서는 박수와 환호가 이어졌다.

먹거리존에서는 속초 ‘크래프트루트’, 통영 ‘라인도이치’ 등 전국 브루어리의 수제맥주와 전통시장 먹거리를 맛보려는 줄이 길게 늘어섰다. 가족 단위 방문객들은 터키 아이스크림, 김치말이국수 등 푸드트럭 메뉴를 함께 즐겼다.

한쪽 무비존에서는 영화 ‘로봇드림(Robot Dreams, 2023)’ 야외 상영을 관람하기 위해 관객들이 삼삼오오 모여 여름밤을 만끽했다. 게임 이벤트존의 전자 다트 체험에도 청년과 아이들이 몰려 활기를 더했다.

‘2025 동대문구 맥주축제’는 30일까지 이어지며 재즈 공연과 체험 프로그램으로 구민과 방문객 모두에게 특별한 여름 추억을 선사할 예정이다.