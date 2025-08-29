173. 로물루스 & 레무스 신화인가 역사인가, 둘 다인가 강물에 버려진 쌍둥이, 영원의 도시 로마를 세우다

언덕 위 암늑대, 버려진 아기 소리를 들었다

[헤럴드경제=이원율 기자] 어디선가 새어나오는 아기 울음.

암늑대 한 마리가 이를 듣고 몸을 낮췄다. 놈의 시선은 한 곳에만 꽂혀 있었다. 팔라티노 언덕 위, 테베레강을 타고 온 광주리. 거기에는 쌍둥이 아기가 담겨 있었다. 태어나자마자 버려진 사내아이들이었다. 지금부터 암늑대는 거저먹기식 사냥을 벌일까. 아니었다. 맹수는 본능에 반하는 태도를 보였다. 그대로 쌍둥이에게 다가가선, 살포시 옆자리에 누웠다. 송곳니와 발톱은 모두 감춘 채로. 암늑대가 코를 대자 작은 손가락이 꿈틀거렸다. 녀석은 그런 아이들에게… 이빨을 대기는커녕 외려 젖을 내보였다! 쌍둥이는 어미 젖을 만난 듯 꼭지를 힘껏 빨아들였다. 이쯤 딱따구리도 날아들었다. 놈의 주둥이에는 나무 열매가 물려 있었다. 이 새 또한 그것을 아이들 손에 내려놓았다. 진풍경이었다.

쌍둥이는 그렇게 배를 채웠다.

암늑대의 젖, 딱따구리의 열매로 피와 살을 만들었다. 아이를 내버린 누군가는 둘 다 죽기를 원했을 것이다. 바람은 이뤄지지 않았을 터였다.

살아남은 쌍둥이 신화와 역사 위에 서다

“여보, 여기에 웬 아기들이 있어!”

며칠 후. 목자(牧者) 파우스툴루스가 야생의 쌍둥이를 보고 외쳤다. 우연한 만남이었다. 파우스툴루스는 아내 라렌티아를 보며 손짓했다. 그렇게 두 어른과 두 아기가 마주했다. “누군가가 오래전에 버린 아이들인가 보오.” 파우스툴루스는 주위를 살폈다. 쌍둥이는 어딘가 한 곳을 보고 있었다. 멀찍이 떨어진 수풀이었다. 거기에는 지금껏 이 둘을 먹여살린 존재, 암늑대가 있었다. 그런데, 녀석의 행동이 기이했다. 이 짐승은 어른 둘을 가만히 바라봤다. 위협도, 공격도 없었다. 그저 인사하듯 고개만 서서히 내릴 뿐이었다. 두 아이를 잘 부탁한다는 양.

“신의 뜻이 있나 보오.”

“…그렇죠?”

놀란 파우스툴루스의 말에 라렌티아 또한 고개를 끄덕일 수밖에. 부부는 쌍둥이를 식구로 맞았다. “앞으로 형은 로물루스, 동생은 레무스라고 부르도록 하마.” 그렇게 이름도 붙여줬다.

여기서 잠깐 페테르 파울 루벤스의 <로물루스와 레무스>를 보자.

금발의 두 꼬마가 암늑대 품에 있다. 한 아이는 젖을 빤다. 또 다른 아이는 딱따구리의 열매 쪽으로 손을 뻗는다. 모자를 쓴, 지팡이를 쥔 파우스툴루스가 이를 신기하게 바라본다. 강물의 신 또한 화폭 왼쪽에서 쌍둥이를 지켜본다. 광주리 하나로 물 위에서 살아남은 두 아이. 그러고 보면, 암늑대가 등장하기에 앞서 강물의 신부터도 이들을 도왔을 게 분명하다. 이쯤 되면 만물이 둘의 생존을 바란 게 아닌가. 그렇다면 왜? 이들, 아니 적어도 한 명은 아주 큰일을 할 운명이기 때문이었으리라.

이것은 (고대 특정 지역의 몇몇 사례를 빼고 볼 때)신화의 끝자락이자 역사의 시발점에 놓인 이야기다.

보다 구체적으로는 신화와 역사가 맞닿는, 지금껏 그려진 문명(文明)의 밑그림에 정밀한 묘사가 들어갈 무렵의 이야기다. “모든 길이 통하는 곳”이자 “하루아침에 이뤄지지 않은 땅”, 스스로를 ‘세상의 우두머리’로 칭한 국가, 로마. 그렇다. 이번에는 이 쌍둥이와 옛 전승을 앞세워 그 고대 로마의 건국설을 다뤄본다.

전쟁의 신 마르스의 개입 신화가 역사의 맥을 잇다

로물루스와 레무스는 어디서, 어쩌다 버림을 받았을까. 최초의 로마로 다가가기 위해선 이 사연부터 짚어야 한다.

역사가 리비우스(기원전 59~서기 17)의 《로마사》 등 옛 전승을 보면 기원전 12세기 무렵, 옛 트로이 영웅 아이네이아스의 아들 아스카니우스가 들판 한복판에 국가를 세웠다. 이름은 알바 롱가. 위치는 이탈리아반도 중부의 한 구역이었다. 그러다 기원전 8세기경, 훤칠한 사내가 그곳의 왕위에 오른다. 누미토르라는 자였다. 하지만 그는 제대로 된 통치도 하지 못했다. 뒤틀린 심성의 동생 아물리우스가 벌인 반란 탓이었다. 아물리우스는 반역에 성공했다. 권력을 쥔 그는 숙청부터 했다. 끌어내린 형 누미토르의 아들을 다 죽였다. 누미토르의 어린 딸 레아 실비아도 내쫓았다. 거기서 그치지 않았다. 그녀를 베스타 여신의 사제로 만들었다. 그렇게 평생 결혼을 하지 못할 처지로 몰아세웠다. 이런 식으로 혈통을 다 끊어버릴 생각이었다.

그런데… 전쟁의 신 마르스로 인해 일이 꼬인다.

때마침 전쟁이 없던 날, 하늘에 있던 마르스는 한가하게 땅을 내려다봤다. 우연히 눈에 들어온 여인이 있었다. 그녀가 실비아였다. 마르스는 이 여사제에게 반하고 만다. 신에게 인간의 관행 따위 통할 리 없다. 마르스는 즉시 실비아와 사랑을 나눴다(겁탈했다고도 한다). 실비아는 쌍둥이를 낳았다. 마르스의 핏줄을 타고난 아이 둘, 이들이 로물루스와 레무스였다. 찬탈자 아물리우스는 잠재적 후환(後患)이 태어난 걸 보고 기겁했다. 실비아에게서 두 갓난쟁이를 빼앗았다. 그대로 광주리에 욱여넣었다.

이걸 테베레강에 띄워 보내라. 둘 다 빛에 타죽거나, 물에 잠겨 죽게끔.

아물리우스는 씩씩대며 시종에게 명령했다.

두 아기를 담은 광주리가 물 위로 두둥실 떴다. 이대로 바다로 흘러갈 듯 보였다. 아니었다. 무슨 일인지 때마침 홍수가 터졌다. 강물도 높이 차올랐다. 그 결과 광주리도 내려가지 않고 외려 올라갈 수 있었다. 팔라티노 언덕, 커다란 무화과나무가 있는 쪽으로. 젖을 주는 암늑대, 열매를 안기는 딱따구리는 이런 상황에서 등장했다. 암늑대와 딱따구리는 당시 마르스의 성스러운 동물들로 여겨졌다고 한다. 즉 두 짐승은 마르스의 ‘명령을 받고’ 이들을 보살폈다고도 볼 수 있다. 그러다 목자 파우스툴루스와 그의 아내 라렌티아가 둘을 거둔 것이다. 한편 애초부터 라렌티아가 ‘암늑대’란 별명의 여인이었다는 설도 있긴 하다.

이까지만 보면 이게 신화와 역사 사이 어느 경계선에 있는지도 헷갈린다.

사실 이 쌍둥이가 실존 인물이 맞는지부터 학계에선 의견이 분분하다. 기원전 시대로 한참을 거슬러 올라가야 할 만큼의 이야기이기에 더 그럴 것이다. 원래 역사의 그물망(網)은 과거로 갈수록 헐거워진다. 뚜렷한 언어와 기록이 없던 시절까지 가면 더 그렇다. 그런 낡은 망의 빈 부분을 채우는 건 상상력이다. 그렇기에 신과 요정, 기적과 우연 따위가 해결사처럼 등장하곤 하는 것이다. 하지만, 아무리 그래도 암늑대와 딱따구리가 어떻게 아기를 보살피는가. 여기에는 허구가 뒤섞였을 가능성이 크다. 다만 이 또한 그 시절 망을 더 촘촘하게 하고자, 그렇게라도 역사의 맥과 생동성을 잇기 위해 덧댄 마술적 리얼리즘으로 이해하는 건 어떨지. 확실한 건 이 방법도 역사, 특히나 고대사를 즐기는 방법 중 하나라는 것이다. 물론 고고학적 탐구 없이 그 자체만 맹신하는 일도 위험하지만.

복수 성공한 두 소년 왔던 곳으로 돌아가다

이제 목자 파우스툴루스 집에 간 쌍둥이 이야기로 돌아가보자.

역시나 《로마사》등 전승을 바탕으로 보면, 로물루스와 레무스는 두 어른의 보살핌을 받고 잘 컸다. 이들은 어느덧 건장한 청년으로 자랐다. 그러던 어느 날이었다. 쌍둥이와 웬 목동(비적) 무리 사이 싸움이 붙었다. 둘은 이들에게서 양떼를 빼앗았다. 그렇게 집으로 향하고 있었는데, 예상 밖 기습을 당했다. 이 일로 레무스가 잡혀가고 만다. 동생을 빼앗긴 로물루스는 반격에 나섰다. 이제 아버지격이 된 파우스툴루스와 함께 놈들의 근거지를 습격했다. 그런데 그곳의 주인, 문제의 목동들을 거느리는 책임자가 옛 왕 누미토르였다. 동생에게 왕관을 빼앗긴 그는 여기서 두문불출하고 있었던 것이다. 결과적으로, 누미토르와 쌍둥이는 서로가 혈육 관계임을 깨달을 수 있었다.

그리고, 쌍둥이는 본인들이 과거에 왜 버려졌는지 또한 알 수 있었다.

앞으로 복수의 칼은 반란으로 왕좌를 꿰찬 아물리우스에게 향해야 했다. 둘은 재빠르게 움직였다. 명색이 마르스의 아들 아닌가. 아물리우스조차도 손쉽게 응징할 수 있었다. 이들은 외할아버지 누미토르에게 옛 권력을 돌려줬다. 그러곤 홀연히 떠났다. 본인이 왕족임을 알게 된 쌍둥이는 테베레 강줄기를 따라갔다. 과거 암늑대가 둘을 구해낸 그 지역에 멈춰 섰다. 두 사람은 이 일대에 새로운 국가를 세울 참이었다.

로마 깃발 세웠지만… 형제 불화로 동생을 잃다

그렇다면 새점(占)으로 정하는 게 어때?

“좋아.” 로물루스가 물었다. 레무스가 답했다. 고대 전승에 따르면 기원전 753년, 로마의 건국은 이날부터 ‘하루아침에 이뤄지지 않았다.’ 그날, 형제는 어디를 수도로 삼을지부터 뜻을 달리했다. 로물루스는 팔라티노 언덕을 골랐다. 그들의 광주리가 멈춘 땅이었다. 반면 레무스는 근처 아벤티노 언덕을 찍었다. 양보는 없었다. 그래서 하늘 뜻을 따라 정하기로 한 것이었다. “거봐! 신께서도 이곳을….” 전해지는 이야기에 의하면, 아벤티노 언덕에 오른 레무스가 먼저 독수리 여섯 마리를 보고 외쳤다. 그런데 그 순간, 팔라티노 언덕에 있던 로물루스의 머리 위로 독수리 열두 마리가 지나갔다. “동생아. 수도를 이곳에 두면 천이백년 역사, 그쪽으로 하면 반 절짜리 역사만 갖게 된다는 뜻 아니겠어?” 로물루스가 응수했다. 레무스는 분했다. 그래도 일단 받아들일 수밖에.

로물루스는 팔라티노 언덕에 세운 새로운 나라 이름을 로마로 정했다(※참고로 고고학적으로만 따지면 난민 등이 모여살던 그 땅에 인구 유입이 이어져 점진적 도시화가 이뤄졌고, 그 결과 로마로 거듭났을 가능성이 크다).

로물루스는 국경선부터 그었다. 그런 뒤 추종자를 시켜 흙 성벽을 쌓게 했다. 내기에서 진 레무스는 그날따라 심술을 부렸다. “이 따위로 수도를 지킬 수 있을까?” 레무스는 성벽을 타고 넘으며 비웃음을 흘렸다. 로물루스는 믿었던 레무스의 조롱에 격분했다. 쌍둥이는 난투극을 벌였다. 그러다 형이 동생을 죽이고 말았다. 다른 설에 따르면, 로물루스가 아닌 그의 가까운 부하가 레무스를 죽였다고도 한다. 로물루스는 장례식에서 정신이 들었다. 뒤늦게 눈물을 쏟았다. 절망감이 심해 스스로 극단 선택을 하려고 했다고도 한다. 로물루스는 레무스를 그가 좋아한 땅, 아벤티노 언덕에 묻었다. 다른 곳에 매장했다는 말도 있다.

‘로마 지도자’ 로물루스, 번영을 위해 세운 계책은

로물루스는 로마 왕국의 첫 지도자로 올랐다.

그런데 문제가 있었다. 국가가 크려면 사람이 있어야 한다. 많을수록 좋았다. 하지만, 지금 로마에는 총각 농민과 목동 무리만 한 줌 정도 있었다. 로물루스는 인구를 늘려야 했다. 도망자든, 범죄자든 일단 오면 처벌하지 않겠다는 파격 조건을 내걸기도 했다. 효과는 꽤 있었다. 도시 밀도는 보다 높아졌다. 다만, 단지 그뿐이었다.

넘어온 이들 대부분은 남자였다.

여자가 절대적으로 부족했다. 고대 기록에 따르면 로물루스는 이때부터 계책을 세운다. 로물루스는 주변 땅에 “우리가 옛 유적을 찾았다”는 식의 말을 퍼뜨렸다. 소문이 무르익을 때쯤, 기념으로 대형 축제를 열겠다고 공지했다. 로물루스는 초대장을 보냈다. 이웃국의 남녀, 특히 성인 여성들 앞으로. 로물루스는 곧 무슨 사고를 일으키려고 한다. 그리고, 어릴 적 버려져 늑대 아기가 된 일과는 다른 결로 위기를 맞게 된다.

초대형 연회는 거짓말이었다 숨긴 병사들로 여인 납치하다

“지금이다!”

로물루스가 외쳤다. 축제장 곳곳에서 로마 병사 수백명이 튀어나왔다. 이들은 손에 잡히는 타지 여인을 마구잡이로 둘러멨다. 곧장 내달려 도망쳐버렸다. 행사? 처음부터 끝까지 거짓이었다. 이것은 치밀하게 짠 납치극이었다.

계획은 이랬다.

로물루스가 공표한 연회 당일, 이웃 땅의 남녀가 기꺼이 행사장으로 온다. 로물루스는 이들이 바라는 공짜 술과 음식을 베푼다. 입에 넣는 게 많아질수록 취기와 잠기운이 짙어진다. 그쯤, 로물루스는 숨어있던 군단에 신호를 준다. 그들은 비틀대는 인파를 뚫고 여성만 골라 낚아챈다. 로물루스는 이 방법으로 주변국 딸과 여동생 수백을 ‘훔쳤다’. 그러곤, 곧장 로마 남성과 그녀들 사이 강제 결혼식을 추진했다. 그렇게 로마의 후손을 차곡차곡 늘릴 수 있었다. 여인들은 졸지에 로마인 아내의 삶을 살았다. 로마 아이 어머니의 생도 마주했다. 세월이 흘렀다. 이들 모두 어쩔 수 없이 그 땅에 스며들었다. 물론 현시점으로 보면, 당시 로물루스의 계략은 비판받아야 마땅할 비윤리적 처사다. 학계 일각에선 로물루스가 타지와의 전쟁 명분을 만들기 위해 납치 작전을 벌였다는 말도 있긴 하다.

‘복수’ 사비니군의 진격 절체절명 위기도 맞았지만…

이런 가운데, 난데없이 봉변을 당한 나라와 부족 중 다수가 복수를 다짐했다.

그리고, 로물루스는 그 여파로 절체절명 순간을 맞는다.

로물루스의 로마는 카에니나, 안템나이, 크루스투메리움 등 여러 나라와 전쟁을 벌여야 했다.

이들 중 로마를 궁지로 몰아넣은 쪽도 있었다. 퀴리날레 언덕에 터를 잡은 사비니였다. 지도자 타티우스를 앞세운 사비니군은 파죽지세로 진격했다. 앞서 사비니는 로마에 속아 가장 많은 여인을 잃은 상태였다. 타티우스 또한 자기 딸 헤르실리아를 빼앗긴 상황이었다. 타티우스도, 사비니군도 전투에 능했다. 로물루스는 결국 언덕 끝까지 밀렸다.

유피테르 신이시여, 도와주소서. 그러면 신전을 지어 바치겠나이다.

이제 그가 할 수 있는 건 기도뿐이었다.

그때 갑자기 땅이 울렸다.

멀리서 제3의 군단이 몰려들고 있었다. 여인들이었다. 사비니의 딸, 이제는 로마의 아내가 된 이들이었다. 무장도 하지 않은 이들은 양측이 대치하는 전장 한가운데로 뛰어들었다. “우리는 이제 어머니입니다.” 헤르실리아가 외쳤다. 사비니에선 타티우스의 딸이었던 그녀. 로마에선 로물루스의 아내가 돼 있었다.

우리가 싸움의 원인입니다. 우리 때문에 우리 남편과 아버지가 부상을 당하거나 죽어 넘어졌고, 우리는 과부 혹은 고아가 되기보다는 차라리 스스로 생을 끊겠습니다. 리비우스, 《로마사》(이종인 옮김·현대지성) 일부 발췌

헤르실리아가 말을 마치자 여인 무리가 통째로 들썩였다. 누군가는 머리칼을 풀어헤쳤다. 어떤 이는 입은 옷을 잡아뜯었다. 몇몇은 데려온 아기를 번쩍 들어올리기도 했다.

어쩌겠는가.

모두 무기를 내려놓았다. 여인의 결기와 결단이 만들어낸, 또 다른 진풍경이었다. 로물루스는 이 덕에 살았다. 타티우스의 사비니와 화친도 맺었다. 일종의 연방국도 세울 수 있었다. 로물루스는 이후 전장에 유피테르 신전을 지었다고 한다.

버려진 늑대 소년, 어느덧 ‘로마의 아버지’로

로물루스는 한동안 타티우스와 로마를 공동 통치했다고 한다. 그는 그 과정에서 종종 먼저 간 동생 레무스를 떠올렸을지도 모를 일이다.

두 지도자가 힘을 쏟은 건 정복 활동이었다. 주변국을 꺾어 땅을 넓히는 한편, 약탈을 일삼는 도적 집단도 멀리 내몰았다. 로물루스는 타티우스가 먼저 죽은 후에도 계속 전쟁을 벌였다. 버려진 늑대 소년이었던 로물루스는 언젠가부터 ‘로마의 아버지’로 불렸다. 칭호에 어울리는 존경도 받았다고 한다. 그런가 하면, 그 또한 말년에 접어들수록 교만에 빠져 인망(人望)을 잃었다는 이야기도 있다.

마르스와 광주리, 암늑대와 딱따구리 등 기묘한 성장사를 품은 로물루스는 갈 때도 그만큼 기이하게 갔다.

《로마사》와 플루타르코스의 《영웅전》 등 전해지는 옛 이야기의 한 대목을 들춰보면, 그가 로마를 다스린 지 40년이 가까이 된 해(기원전 716년이라고도 한다). 로물루스는 마르스 평원의 가장 높은 곳에 섰다. 그는 연설을 시작했다. 언덕 밑에선 병사들이 빼곡히 모여 있었다. 그 와중에 갑자기 하늘이 흐려졌다. 천둥, 그다음은 번개, 이어선 폭우가 쏟아졌다. 빛은 설 곳을 잃었다. 밀려오는 건 어둠과 회오리뿐이었다.

안개와 함께 사라진 지도자 암살인가, 승천인가 미스터리

시간이 얼마나 흘렀을까.

안개가 걷혔다. 그런데, 되찾은 세상 속 로물루스는 없었다. 연기처럼 사라진 모습이었다. 그가 없어진 곳이 평원 아닌 신전이었다는 설도 있다. “왕께서 신의 부름을 받고 하늘로 가셨다!” 로물루스와 지근거리에 있던 의원 격 인물들이 외쳤다.

우리 도시의 아버지, 로물루스가 (…) 하늘에서 내려와 내 앞에 나타났습니다. (…) 그분이 내게 말했습니다. ‘가서 로마 사람들에게 말하라. 하늘의 뜻에 의해 나의 로마는 세계의 수도가 될 것이라고. (…)’ 이렇게 말씀하시고서 그분은 다시 하늘로 들어 올려졌습니다. 리비우스, 《로마사》(이종인 옮김·현대지성) 일부 발췌

한때 로물루스의 친구였던 인물, 율리우스 프로쿨루스는 아예 이런 증언도 했다고 한다.

정말일까.

현장에 있던 대부분은 그 말을 믿지 않은 것으로 알려져 있다. 왕과 견제 관계일 수밖에 없는 존재, 의원들 주도의 암살설에도 무게추가 실렸다. 하지만, 민중이 들고일어나지는 않았다. 참뜻은 알 수 없지만, 의원들 또한 사라진 그를 곧장 신으로 모시는 등 예우하는 모습을 보였으니. 정말 (벼락이라도 맞고)‘승천’한 건지, 끝까지 치밀했던 의원들의 계략이었는지는 확실하지 않다. 일부 옛 기록에선 그가 기원전 771년께 출생, 기원전 716년에 향년 55세 나이로 세상을 떠났다고 한다. 다만, 이 또한 정확한 숫자라고는 누구도 장담할 수 없을 것이다.

“고대 모든 역사는 로마로 흘러 들어갔고, 근대 모든 역사는 로마로부터 흘러나왔다.”

근대 역사학의 아버지로도 불리는 독일학자 레오폴트 폰 랑케가 한 것으로 전해지는 말이다. 로물루스는 홀연히 떠났다. 하지만 쌍둥이의 혼이 실린 고대 로마는 그대로 있었다. 문명의 새로운 도약 앞에 선 관문이자, 통로의 형태로. 로마 이후 신화와 역사는 급속도로 선명하게 갈라지기 시작한다. 지금껏 서술한 좌충우돌의 건국 여정을 겪은 후부터는 법과 윤리, 정치와 사상 등 체계도 보다 뚜렷해진다. ‘실체가 있는’ 역사의 홀로서기가 본격화한 것이다. 역사를 즐기고 싶을 때 괜찮은 시작점을 찾고 있는가. 그렇다면 신묘한 암늑대와 딱따구리가 등장하는 그곳, 어린 쌍둥이가 칭얼대던 그 장소. 잠깐 걸음을 멈출 곳으로 로마의 팔라티노 언덕을 택해도 괜찮을 것이다.

