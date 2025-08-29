29일 울산 AI데이터센터 기공식 제조산업을 AI산업으로 대전환

[헤럴드경제 (울산)=박동순 기자] 울산시가 전통 제조산업에서 AI산업 중심지로 도약한다. 울산시와 SK는 29일 울산미포국가산업단지에서 ‘울산 AI데이터센터 기공식’ 및 ‘AI 수도 선포식’을 가지고 AI데이터센터 조성에 들어갔다.

이날 행사에는 김두겸 울산시장과 최창원 SK수펙스추구협의회 의장, 유영상 SK텔레콤, 박진효 SK브로드밴드 대표를 비롯한 SK와 아마존웹서비스(AWS) 관계자, 송상훈 과학기술정보통신부 정보통신정책실장, 울산지역 국회의원 등 200여 명이 참석했다.

울산 AI데이터센터는 SK텔레콤과 아마존웹서비스(AWS)가 7조원을 투자해 2029년까지 103㎿급 규모로 조성하며, 향후 아시아·태평양(APAC) 지역 AI데이터 허브 역할을 담당한다.

김두겸 울산시장은 이날 기공식과 함께 열린 AI 수도 선포식에서 “이번 AI데이터센터 건립으로 제조·물류·에너지·해양 등 울산의 주력 산업 전반에 인공지능을 접목해 ‘대한민국 AI강국’을 선도하는 ‘AI 수도’에 도전한다”고 선언했다.

그는 ▷인공지능(AI) 기반 자율제조와 스마트 혁신 산업 선도 ▷산업·연구 현장 중심의 혁신형 인재 양성 ▷대기업·중소·새싹기업이 함께 성장하는 산업 생태계 조성 ▷세계 제조·산업 AI표준도시를 실천한다고 밝혔다. 이와 함께 향후 AI데이터센터를 1GW급으로 확장하는 투자유치 노력도 병행한다고 강조했다.

울산 AI데이터센터는 단순한 데이터 저장소가 아닌 ▷대규모 인공지능 학습·분석 ▷산업별 자원공유 서비스 ▷초고속 데이터 처리 기능을 수행하는 산업의 두뇌 역할을 함으로써 울산의 주력산업인 조선, 자동차, 석유화학을 지능형 산업으로 전환하는 기점이 될 것으로 기대된다.