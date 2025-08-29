헤럴드미디어그룹(헤럴드경제·코리아헤럴드)이 주한태국대사관과 함께 오는 11월 17일 태국 방콕에서 한·태 경제협력포럼 2025 (2025 IGNITE THAILAND-KOREA BUSINESS FORUM BANGKOK)을 개최합니다.

양국 수교 이후 가장 큰 민간 경제 협력 행사가 될 이번 포럼은 한국 기업과 투자자들이 태국에서 유망한 사업 기회를 찾고, 현지 기관 및 기업과 협력할 방안을 모색하기 위해 마련됐습니다. 포럼에는 태국 정부 최고위 관계자와 투자 관련 기관 및 경제 단체장, 기업 대표자 등이 대거 참석할 예정입니다. 프로그램은 콘퍼런스와 설명회 및 시찰 등으로 구성됩니다.

태국은 한국인들이 최고로 선호하는 K-팝과 K-드라마 등 한류의 인기가 전 세계를 통틀어 가장 높은 나라입니다. 태국은 아세안(ASEAN) 2위 경제 규모를 자랑하며, 유럽연합(EU)과의 자유무역협정(FTA)도 추진하고 있습니다. 우리나라와도 아세안 국가 중 유일하게 경제동반자협정(EPA) 체결 협상을 진행 중입니다. 태국 정부도 한국과의 경제협력 확대에 매우 적극적입니다. 이번 포럼은 태국의 다양한 사업 기회에 접근할 지름길을 찾는 계기가 될 것입니다. 관련 기업들의 많은 참여 바랍니다. 참가비 및 일정과 관련한 자세한 참여 방법은 사무국으로 문의 바랍니다.

▶행사명 : 한·태 경제협력포럼 2025(2025 IGNITE THAILAND-KOREA BUSINESS FORUM BANGKOK)

▶일시 : 2025년 11월 17일 월요일

▶장소 : 그랜드하얏트에라완 방콕

▶주최 : 헤럴드미디어그룹, 주한태국대사관

▶기타 : 사전등록 필수. 항공·숙박 각자 부담

▶문의 : 한·태 경제협력포럼 2025 사무국