[헤럴드경제=장연주 기자] 개혁신당 이준석 의원이 사회관계망서비스(SNS)에 올린 짧은 동영상이 관심을 모으고 있다. 이 의원은 최근 유행하는 ‘쇼츠’ 형식에 맞춰 인공지능(AI)을 활용해 제작했다고 밝혔다.

이 의원은 지난 28일 페이스북에 “요즘 알고리즘에 흑인과 할머니가 등장하는 영어 쇼츠가 크게 유행하고 있다”며 “개혁신당도 AI 영상을 통해 흐름에 올라타 보겠다”며 영상을 게재했다.

해당 영상은 아빠가 딸에게 “모르는 사람이 무언가를 준다고 해도 따라가면 안된다”고 가르치는 장면으로 시작한다.

이에 딸은 “그럼 돈을 아주 많이 준다고 하면요?”라고 질문한다.

그러자 아빠는 “특히 돈은 더 안돼. 그건 아주 나쁜 거야”라고 대답하고, 딸은 “그럼 아빠는 왜 돈 준다는 아저씨 뽑았어요?”라고 반문하면서 영상이 종료된다.

이 의원은 해당 영상과 관련해 “정치 이슈가 어렵게 느껴질 수 있는데, 이를 쉽고 재미있게 풀어드리겠다”며 “재미있는 아이디어를 주시면 반영해 다양한 콘텐트를 만들겠다”고 말했다.

해당 영상은 이재명 대통령과 더불어민주당의 ‘민생회복 소비쿠폰’ 정책을 겨냥한 것으로 보인다. 이 정책은 소비를 촉진하고 소상공인·자영업자의 매출을 지원하기 위해 마련됐다.

소비쿠폰은 지난 7월 21일부터 9월 12일까지 1차로 지급되고 있다. 전 국민을 대상으로 1인당 15만~40만원이 지원된다. 이어 2차 지급은 소득 상위 10%를 제외한 국민 90%에게 1인당 10만원씩 제공된다. 지급 시기는 9월22일부터 10월31일까지이며, 세부 기준은 9월 중 발표될 예정이다.