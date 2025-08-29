‘지상 40층 랜드마크’ 전용 62~100㎡ 615세대 망포역 초역세권, 지하철 연결 ‘직결통로’ 설치

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 오늘(29일)부터 ‘망포역 푸르지오 르마크’의 견본주택을 개관하고 본격적인 분양을 시작한다.

경기도 수원시 영통구 영통동 980-2번지 일원 망포역세권 복합개발사업을 통해 들어서는 이 단지는 지하 8층~지상 40층, 62~100㎡(이하 전용면적) 총 615세대로 공급된다. 3.3㎡당 평균 분양가는 3201만원이며, 입주는 2030년 2월 예정이다.

내달 8일 특별공급을 시작으로 9일 1순위, 10일 2순위 청약접수를 받는다. 당첨자 발표는 18일이며, 정당 계약은 29일~10월 1일까지 3일간 진행된다. 만 19세 이상 수도권 거주자는 유주택자 및 세대원 모두 1순위 청약 접수가 가능하며, 재당첨 제한도 적용받지 않는다.

이 단지는 수인분당선 망포역 초역세권 입지로 단지와 지하철을 연결하는 ‘직결 통로’가 설치될 예정이다. 이밖에 동탄과 연결되는 동탄 도시철도(트램)가 개통되면 망포역에서 병점역, 동탄역 등 주요 거점을 트램으로 한 번에 이동할 수 있게 된다.

주변에 쇼핑·문화시설 외에도 가톨릭대학교 성빈센트병원, 동수원병원, 아주대학교병원 등 의료시설도 가깝다. 교육환경을 보면 신영초교·태장중·태장고를 도보로 통학할 수 있다. 수원 4대 하천 중 하나인 원천리천이 가까워 수변공원으로 이어지는 산책로를 이용할 수 있으며, 박지성축구센터 등 체육시설 이용도 쉽다. 수원의 대표 업무단지 삼성디지털시티가 맞은편에 위치한 직주근접 입지라는 점도 특징이다.

시공을 맡은 대우건설 ‘푸르지오’는 대한민국에서 가장 많이 공급된 대표 아파트다. 내부는 2면 개방 거실 구조로 특화 설계됐으며, 단지 지하에는 세대당 1.54대의 주차 공간이 들어선다.

대우건설 분양 관계자는 “망포역 푸르지오 르마크는 영통구 중심 입지에 들어서는 최고 40층 고층의 ‘푸르지오’ 브랜드 단지로 상징성이 높고, 망포역과 연결되는 이른바 ‘직통 역세권’을 갖췄다”며 “지역 내 핵심 입지에 들어서는 랜드마크 단지를 합리적인 분양가에 마련할 수 있는 기회인 만큼 수요자들의 관심이 높을 것”이라고 말했다. 견본주택은 수원시 영통구 신동 소재에 위치해있다.