에트로, 2025 가을-겨울 컬렉션

[헤럴드경제=함영훈 기자] 이탈리아 럭셔리 패션하우스 에트로(ETRO)는 최근 요즘 뜨는 K-팝 걸그룹 엔믹스의 설윤과 베이, 국내 톱모델 한혜진 등이 참석한 가운데 서울 논현동 스트락스(STRX) 갤러리에서 2025 가을-겨울 컬렉션 프레젠테이션 행사를 진행했다.

이번 프레젠테이션에서 선보이는 에트로 2025 가을-겨울 컬렉션은 크리에이티브 디렉터 마르코 드 빈센조(Marco De Vinsenzo)가 밀도 있고 원초적인 물질들을 탐구하며, 촉각적이고 실체적인 소재에서 영감을 받아 완성했다.

한혜진, 설윤, 베이는 에트로 2025 가을-겨울 컬렉션을 각자의 스타일로 재해석해 감각적으로 소화해 눈길을 끌었다.

29일 에트로에 따르면, 실루엣은 몸을 따라 유연하게 흐르며 길고 짧은 비대칭 프린지로 흘러내린다. 플리츠는 허리를 강조하고, 환상적인 식물 문양은 데님과 코듀로이 위에서 피어난다. 정교한 자수가 놓인 스웨터, 반짝이는 스팽글은 에트로만의 특별한 미감을 강조한다.

2025 가을-겨울 런웨이 쇼에서 선보였던 로마 기반의 아트 콜렉티브 누메로 크로마티코(Numero Cromatico)의 작품을 그래픽화하여 런웨이 공간을 재현했다. 단순한 장식적 배경을 넘어, 신화 속 동물과 멸종된 생물, 실제 동물학적 형상을 아우르는 하나의 독창적인 우주를 구현했다고 패션사측은 밝혔다.

이번 프레젠테이션에서는 한국 아티스트 마리아 전(MARIA JEON, 한국명 전태형)과의 협업한 컬렉션도 소개했다.

마리아 전의 ‘식물 시리즈’에서 영감을 받은 이번 컬렉션은 신비로운 동식〮물 모티프를 스웨터와 가방에 적용해 몽환적이면서도 강렬한 매력을 선사한다.