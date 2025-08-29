경기 서북부 상권으로 접점 확대…슈퍼백 100개 판매

[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사 스탠다드(MUSINSA STANDARD)가 29일 경기 고양시 스타필드마켓 일산점 1층에 29번째 매장을 연다고 밝혔다.

무신사 스탠다드는 이번 출점을 통해 고양, 김포, 파주 등 경기 서북부 핵심 상권에서 소비자와의 접점을 확대하며 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.

스타필드마켓 일산점의 리뉴얼 오픈 시점에 맞춰 더 많은 고객이 무신사 스탠다드를 직접 경험할 수 있도록 기획됐다. 맨, 우먼, 홈 등 주요 라인업을 선보이고, F/W(가을·겨울) 시즌 신상품도 공개한다.

오는 31일까지 3일간 특별 이벤트를 진행한다. 무신사 스탠다드 인기 상품으로 구성된 30만원 상당의 ‘슈퍼백’을 단 4만9900원에 선착순 100개 한정으로 제공한다. 슈퍼백 구매 후 무신사 앱에서 후기를 작성한 고객에게는 5000원 적립금을 지급한다.

행사 기간 무신사 앱 회원에게는 전 상품 10% 할인 혜택을 제공한다. 스타필드마켓 일산점에서 구매 후 첫 후기를 작성한 고객에게는 무신사 적립금 5000원을 증정한다. 이밖에 이벤트 기간 매일 선착순 100명의 구매 고객에게 최대 5만원까지 할인 가능한 50% 쿠폰을 증정한다.