9월1일부터 물가 상승과 서비스 품질 고려해 수수료 인상 기본요금 2000원, 초과요금 0.1㎥당 500원 올라, 공휴일·야간 할증 적용 주민부담 최소화하기 위해 서울시 권고 수준보다 낮게 책정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구가 오는 9월 1일부터 개인하수처리시설(정화조) 청소 수수료를 인상한다.

지난 2020년 이후 줄곧 요금을 동결해왔지만, 해마다 치솟는 인건비와 유류비 등 운영비 부담을 더는 미룰 수 없다는 판단에서다.

이번 인상으로 정화조 청소 기본요금(0.75㎥까지)이 기존 2만2500원에서 2만4500원으로 조정된다. 초과요금 역시 0.1㎥당 2200원에서 2700원으로 오른다. 또한 공휴일 및 야간 할증 제도가 도입돼 토요일과 휴일, 밤 시간대에 정화조 청소 작업 시 7%의 할증 요금이 적용된다.

구는 주민부담을 최소화하기 위해 서울시가 권고한 금액(기본 3만100원 초과 2940원)보다 낮은 수준에서 요금을 책정했다. 2023년 서울시가 실시한 ‘분뇨수집·운반 원가분석 용역’결과를 바탕으로 물가대책위원회 심의와 조례 개정 절차를 거쳐 결정했다.

구 관계자는“정화조 청소 대행업체의 경영악화 방지와 서비스 개선을 위해 불가피하게 수수료를 인상하게 됐다”며 “청소 행정 서비스의 품질을 높여 주민들이 보다 쾌적한 생활 환경을 제공 하기위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

모든 정화조는 연1회 이상 내부 청소를 실시해야 한다. 이를 이행하지 않을 경우 100만원 이하의 과태료가 부과될 수 있어 주의해야 한다. 또한 대행업체에서 발급한 청소 영수증을 3년간 보관해야 한다.

정화조 내부 청소는 지정된 대행업체에 유선 신청하면 된다. 명동, 회현동, 광희동, 신당동 지역은 ㈜백송기업으로, 소공동, 필동, 장충동, 을지로동, 신당동, 황학동, 중림동 지역은 ㈜유진건업으로 문의하면 된다.