무학중 56m, 무학여고 84m 구간 투명 흡음 방음벽으로 전면 교체 완료 이중 강화 접합유리로 내구성 및 안전성 확보, 소음 차단 효과 높여 쾌적한 학습환경 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 무학중학교와 무학여자고등학교 인근에 설치된 노후 방음벽을 새롭게 교체했다고 밝혔다.

무학중학교와 무학여자고등학교 인근 방음벽은 각각 2004년과 2002년에 설치되어 20년이 넘는 기간 동안 사용되며 노후화가 진행된 상태였다.

이에, 구는 지난 7월부터 약 두 달여 간 공사를 거쳐 2개 학교의 방음벽 교체를 완료했다.

이번 공사를 통해 무학중학교에는 길이 56m, 높이 5m, 무학여자고등학교에는 길이 84m, 높이 5m 규모의 방음벽이 설치됐다. 시설물 설계와 자재는 특정제품 선정심사위원회와 성동구 공공디자인 진흥위원회 심의를 거쳐 최종 확정되었다.

새롭게 설치된 방음벽은 투명 재질의 방음형 구조물로, 도심 경관을 해치지 않고 주변환경과 자연스럽게 조화를 이루도록 설계했다. 투명 방음판은 조류 충돌 방지를 위한 도트 무늬를 전체적으로 적용했으며, 하부에는 더 촘촘한 간격으로 도트 무늬를 적용하여 학교 내부 프라이버시 보호까지 동시에 고려했다.

특히, 투명 방음판은 이중 안전 강화 접합유리를 사용하여 내구성과 안전성을 높였다. 이중 안전 강화 접합유리는 누렇게 바래지는 황변 현상이 없고, 먼지나 때가 쉽게 달라붙지 않아 장기간 높은 투명도를 유지한다는 장점이 있다. 파손 시에도 유리 파편이 흩날리지 않아 학생들과 보행하는 주민들의 안전성을 확보할 수 있고, 유지보수 또한 용이해 신속한 복구가 가능하다.

정원오 성동구청장은 “이번 방음벽 교체 공사로 학교 인근 도로 소음, 매연 등을 효과적으로 차단해 학생들이 더욱 쾌적한 환경에서 학습할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 주민 생활과 밀접한 시설들을 지속적으로 개선하여 안전한 도로 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.