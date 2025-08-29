백악관 “트럼프, 놀라지도 않아” “양국 모두 전쟁 끝나길 원해야” 러 공격에 키이우서 최소 17명 사망 독일 총리, 러·우 종전회담 결렬 시사

[헤럴드경제=김수한 기자] 미국 백악관은 28일(현지시간) 러시아가 우크라이나 수도 키이우에 대대적인 공격을 가하자 “아마도 당사자 양측(러시아·우크라이나)이 전쟁을 끝낼 준비가 스스로 되지 않은 것 같다”고 말했다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 “트럼프 대통령에게 이것(러시아의 우크라이나 공격)에 대해 이야기했는데, 트럼프 대통령은 이 뉴스에 기분이 좋지 않았지만 놀라지도 않았다”면서 이렇게 이야기했다.

레빗 대변인은 “불행하게도 살상은 전쟁이 이어지는 한 계속될 것”이라며 “이것이 트럼프 대통령이 전쟁이 끝나길 바라는 이유이고, 누구보다도 종전을 위해 열심히 노력한 이유”라고 말했다.

이어 “트럼프 대통령은 전쟁이 끝나길 원하지만, 두 나라의 정상들 역시 종전을 필요로 해야 하고 전쟁이 끝나길 원해야 한다”며 “이 문제에 대해 조만간 대통령의 추가 언급이 있을 것”이라고 밝혔다.

러시아와 우크라이나 종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 러시아는 간밤에 키이우에 대대적인 미사일·드론 공격을 가했다.

이에 어린이 4명을 포함해 최소 17명이 숨지고 48명이 다쳤다고 우크라이나 당국은 밝혔다.

한편, 프리드리히 메르츠 독일 총리는 이날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 간 회담 불발 가능성을 언급했다.

메르츠 총리는 이날 프랑스 남부 브레강송 요새에서 “지난주 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 합의한 것과는 달리, 젤렌스키·푸틴 대통령 간 회담은 성사되지 않을 것 같다”고 말했다.

그러면서 이를 고려해 이날 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 회담, 29일 열리는 프랑스·독일 간 장관회의와 국방안보협의회에서 우크라이나 전쟁에 대해 논의할 것이라고 말했다고 블룸버그통신이 전했다.

마크롱 대통령은 “오늘날 프랑스와 독일은 경제, 무역, 통화 분야에서 더 강력한 유럽을 만드는 것은 물론, 러시아의 침략 전쟁에 맞서 재무장하는 유럽을 만들기 위해 협력하고 있다”며 양측이 유럽 내 의제와 국제 문제에 대해 생산적인 논의를 할 것이라고 말했다.

양국은 외교, 국방, 경제, 환경, 교육 등 주요 분야에서 공동 대응하고 유럽연합(EU)의 통합을 강화하기 위해 매년 한 차례 양국 수장과 장관들이 모여 회의한다. 메르츠 총리가 취임한 이후로는 이번에 처음 열린다.