[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북전문대학교는 간호학과 이화진 교수가 영주시 간호사회 제6대 회장으로 취임했다고 28일 밝혔다. 임기는 2년이다.

이교수는 간호 전문성과 지역사회 보건의료 발전에 이바지한 공로를 인정받아 이번에 회장으로 추대됐다.

향후 영주시 간호사회를 대표해 지역 보건의료 기관과의 협력 강화, 간호 전문성 제고, 시민 건강 증진에 앞장설 예정이다.

이 교수는 “지역사회와 함께 성장하는 간호사회의 모습을 보여주겠다”며, “영주시민의 건강 증진과 간호사의 권익 보호를 위해 최선을 다하겠다”는 포부를 밝혔다.

최재혁 경북전문대학교 총장은 “이교수가 지역 간호사회를 이끌게 된 것은 매우 뜻깊은 일”이라며, “앞으로도 대학 차원에서 지역 간호 인재 양성과 보건의료 발전을 위한 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

영주시 간호사회는 앞으로도 지역 내 보건의료 기관, 대학, 요양시설 등과 긴밀한 협력을 통해 간호 전문성 강화와 지역사회 보건 향상에 이바지할 계획이다.