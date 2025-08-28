[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시의회(의장 김일만)는 28일 산업통상자원부가 포항시를 ‘산업위기 선제 대응 지역’ 지정한 것과 관련해 환영의 입장을 밝혔다.

시의회는 먼저“포항이 산업위기 선제 대응 지역으로 지정되도록 함께 노력해 준 김정재·이상휘 국회의원, 경북도, 포항시, 정부 관계 부처 그리고 힘을 보태준 시민 여러분께 감사드린다”며, “글로벌 과잉공급과 미국 관세 등으로 지역 철강 시장이 큰 어려움에 직면한 상황에서 지역 산업 회복의 전환점이 될 것”이다고 기대했다.

시의회는 또 “이번 선제 대응 지역 지정으로 긴급 경영 안정 자금과 정책 금융을 우대 지원, 지방투자촉진 보조금 비율을 상향, 협력업체·소상공인 대상 우대 보증 프로그램 운영 등 정부의 다양한 지원이 속도감 있게 추진돼 철강산업과 지역 경제의 어려움을 극복하고 지속 가능한 성장 기반을 마련할 것으로 보인다”고 덧붙였다.

마지막으로 시의회는 “포항은 철강산업을 기반으로 대한민국의 산업화를 이끌어온 대표적인 철강도시”라며, “이번 지정이 일시적인 지원에 그치지 않고 친환경 철강으로의 전환, 고부가가치 산업으로의 구조 개편 등 철강산업의 구조 전환의 계기가 될 수 있도록 시의회도 관계기관은 물론 지역 내 기업들과도 긴밀히 협력하고 의회 차원의 지원과 노력을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

앞서 시의회는 지난 2월 열린 제321회 임시회에서 “미국 철강제품 관세 부과에 따른 철강산업 위기 범정부 공동 대응 촉구 결의안”을 채택해 정부에 포항시의 산업위기 대응 특별지역 지정을 촉구하는 등 지역 철강산업 보호와 위기 극복을 위해 지속해서 노력해 왔다.