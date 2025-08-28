-초기 부담 반, 이자 부담 제로…파격적인 금융 혜택 시선 끌어

-주변 분양 단지 대비 합리적 가격, 계약에 속도 붙어 수요자 관심 집중

경기도 의정부시에 들어서는 ‘의정부 롯데캐슬 나리벡시티’가 계약금 5%에 중도금 전액 무이자 혜택을 더해 수요자들의 관심이 집중되고 있다. 여기에 분양가가 계속 오르고 있어 신규 분양 단지보다 가격이 저렴해 잔여세대 계약에도 속도가 붙을 전망이다.

롯데건설에 따르면 의정부 롯데캐슬 나리벡시티는 현재 일부 잔여세대 선착순 동·호지정 계약을 진행 중이다. 거주 지역에 상관없이 만 19세 이상이면 누구나 청약 통장 없이 원하는 잔여세대의 동∙호수를 계약할 수 있다.

계약금은 분양 대금의 5%(1차 1천만원 정액제)며, 계약금 5% 중에서 절반(50%)은 대출알선을 통해 대출이자를 지원하는 계약자 혜택을 제공해 예비 입주자의 자금 부담을 낮췄다. 또한 중도금(분양 대금의 60%) 전액 무이자 혜택을 더해 이자 부담도 크게 줄였다. 더불어 실내 고급스러움을 높이는 현관 중문을 무상으로 제공한다.

특히, 의정부 롯데캐슬 나리벡시티는 분양가가 3.3㎡당(평당) 1,000만원대에 선보여 최근 의정부에 선보인 아파트들이 평당 2,000만원대 공급되는 것을 감안하면 가격 경쟁력도 확보했다는 평가다.

분양 관계자는 “아파트 분양가가 지속적으로 오르는 추세고, 행정타운 중심 입지, 효자역 역세권 입지, 학세권 등 우수한 인프라를 갖춘 의정부 롯데캐슬 나리벡시티의 경쟁력 있는 가격과 미래가치에 수요자들의 문의가 꾸준한 상황”이라며 “이번 중도금 무이자 혜택을 통해 수요자들의 자금 부담을 줄인 만큼 계약에 속도가 붙을 전망”이라고 말했다.

한편, 의정부 롯데캐슬 나리벡시티는 경기도 의정부시 금오동 산 26-19번지 일원에 지하 4층~지상 39층 4개동, 총 671세대 규모로 조성된다. 의정부 경전철 효자역 역세권에 위치해 있으며, 단지가 들어서는 나리벡시티는 향후 주거시설과 업무, 상업, 공원, 미래직업 테마파크 ‘퓨처플라넷’ 등 문화시설까지 체계적으로 들어서는 복합단지로 탈바꿈할 예정이다. 인근에 경기도청 북부청사, 경기북부 경찰청, 의정부 소방서가 위치하고, 이외에 의정부준법지원센터, 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원 경기북부본부, 근로복지공단 등의 공공기관이 자리잡고 있다. 금오초, 효자중, 효자고 등 도보 통학이 가능하고, 금오동·신곡동 학원가 이용도 편리하다.

커뮤니티 시설로는 피트니스클럽, 실내골프클럽, 스크린골프장, 멀티스포츠룸, 스터디룸, 독서실, 북카페, 1인 독서실(남·여), 키즈룸, 코인세탁실 등을 비롯해 시니어클럽, 어린이집, 다함께 돌봄센터 등 다양한 생활편의 시설이 마련된다. 입주민만을 위한 롯데그룹 계열사 할인혜택도 제공 예정이다. 전 세대 지하 세대창고도 제공한다.

견본주택은 사업지 인근인 경기도 의정부시 금오동에 위치한다. 입주는 2027년 하반기 예정이다.