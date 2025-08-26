몽골 ‘10억 그루 나무 심기’ 프로젝트 “도시와 황사 발생 지역에 심도록 추진” “참여단체에 혜택 위한 제도 마련 필요”

[헤럴드경제(울란바토르)=박상현 기자] 이번 포럼에서 가장 많이 언급된 키워드는 단연 몽골의 ‘10억 그루 나무 심기’ 프로젝트였다. 몽골은 2026년 열릴 유엔 개발계획(UNDP·United Nations Development Programme)의 제17차 유엔사막화방지협약 당사국총회(COP17) 개최국이기도 하다.

우란침그 몽골 환경·기후변화부 천연자원정책실장은 지난 20일 몽골 울란바토르 몽골 정부청사에서 열린 ‘제4차 한·몽 미래협력 포럼’ 두 번째 세션에서 “몽골인에게 지구는 어머니”라며 몽골 정부의 ‘10억 그루 나무 심기’ 프로젝트를 소개했다.

몽골 정부가 추진 중인 이 프로젝트는 몽골의 사막화 방지를 위해 2030년까지 10억 그루의 나무를 몽골에 심는 것을 목표로 한다. 나무를 심어 숲을 조성해 기후위기에 대응하겠다는 계획이다. 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령이 2021년 유엔총회에서 “2030년까지 10억 그루 나무 심기 캠페인을 실시하겠다”고 밝힘으로써 시작됐다.

우란침그 실장은 “생태 환경에 안정적인 환경을 조성하기 위해 도시 지역에 나무를 심는 것이 첫 번째 목표”라며 “두 번째는 황사를 줄일 수 있는 방법 중 하나로 나무를 황사가 발생하는 지역에 심는 것”이라고 설명했다. 이어 “나무 중엔 식품을 공급할 수 있는 과일 나무도 포함돼 있다”며 “단순히 나무를 심는 것만이 아니라 나무를 보호하는 작업까지 동시에 진행하고 있다”고 부연했다.

그러면서 “국가가 단순하게 모든 것을 진행하는 게 아니라 민간 협력도 같이 진행할 수 있도록 노력하고 있다”며 “나무를 직접 심거나 아니면 이를 대신할 수 있는 해당 지역 투자에 대한 방향으로 정부가 기업을 지원하는 정책도 펼치고 있다”고 말했다.

한국 정부 역시 몽골의 이러한 프로젝트에 힘을 보태고 있다. 한국 산림청은 지난 6월 몽골 셀렝게 아이막 보간트 솜에서 몽골 산림청, 몽골 환경·기후변화부, 몽골 지방정부, 한-몽 그린벨트 사업단 등과 함께 ‘한-몽 그린벨트 3단계 사업’의 성과 및 협력 방안을 논의하는 자리를 열기도 했다.

이는 몽골 셀렝게 양묘장과 함께 조림기술교육센터, 산불대응시스템 구축 등 핵심 기반시설의 완공을 기념하기 위한 것으로, 몽골 셀렝게 양묘장은 약 15만헥타르(ha) 규모의 묘목 생산 거점으로서, 몽골의 ‘10억 그루 나무심기’를 통한 사막화 방지와 산불 피해지 복원용 묘목생산에 활용될 예정이다.

바트에르덴 몽-한 친선의원협회장은 “나무를 온실가스 시장과 연결해 나무를 심는 NGO와 기업들에게 대외적으로 온실가스 시장에서 특정 부분의 자금을 혜택 받을 수 있는 제도적 정책을 마련하는 게 중요하다”며 “이와 관련해 이번 포럼을 통해 대한민국 측에 우리가 구상 중인 이 방안을 전달 부탁드린다”고 말했다. 이어 “다시 말씀드리자면 나무를 심는 사람이나 기관, 단체가 세계 시장에서 경제적으로 혜택을 받을 수 있는 시스템을 만들고 싶다”고 강조했다.

두 번째 세션의 사회를 맡았던 정태용 연세대 국제학대학원 교수는 현지 방송사와 인터뷰에서 “기후변화 대응은 더 이상 모든 나라가 피할 수 없는 문제가 돼 버렸다”며 “몽골도 기후변화 대응을 지속적으로 해 나가야 하는데 그런 방안을 이 포럼을 통해서 같이 찾는 데 큰 의의가 있을 것 같다”고 말했다.

정 교수는 또 “기후변화 대응만으로는 충분하지 않다. 21세기의 가장 큰 변화는 기후 변화도 있지만, 인간이 만들어낸 가장 큰 변화는 디지털 전환일 것”이라며 “디지털(Digital)과 그린(Green)이 합쳐진 해법을 찾을 때 몽골에 가장 적합한 해법이 나올 것”이라고 강조했다.