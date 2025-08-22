조폐공사·코나아이 등과 탄소중립포인트제 운영 업무협약

플랫폼 구축…참여 도민에게 지역사랑상품권 등 인센티브

[헤럴드경제(전남)=김경민기자]전남도는 한국조폐공사(사장 성창훈), 코나아이(대표이사 조정일)와 ‘전남형 탄소중립포인트제’ 구축·운영 업무협약을 지난 21일 체결했다.

협약에 따라 전남도는 녹색생활 실천 플랫폼을 구축해 운영하고 한국조폐공사와 코나아이(주)는 플랫폼 참여 도민에게 지역사랑상품권을 지급하는데 협력한다.

‘전남형 탄소중립포인트제’는 도민의 녹색생활 실천 활동에 대해 인센티브를 지급해 탄소중립을 생활화하고, 2050 전라남도 탄소중립 달성을 촉진하며 도민의 인식을 높이는데도 크게 기여할 것으로 기대된다.

전남도민은 일상에서 대중교통 이용이나 걷기, 나무심기 등 10여 가지 전남형 녹색생활을 실천하면 포인트를 적립할 수 있으며, 이를 통해 연간 1인당 최대 10만 원의 지역사랑상품권을 받을 수 있다. 시군에서도 별도 예산을 편성해 추가 지급할 계획이다.

전남도는 2026년 상반기까지 플랫폼 구축을 완료하고, 하반기부터 녹색생활을 실천하는 도민에게 지역사랑상품권을 지급할 계획이다.

명창환 전남도 행정부지사는 “일상 속 녹색생활 실천 문화를 전남 전역에 정착시켜 청정 전남의 탄소중립을 실현하고, 인센티브로 지역사랑상품권을 지급해 자영업자와 소상공인을 돕는 동시에 지역경제 활성화에도 기여토록 하겠다”고 말했다.