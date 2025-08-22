[헤럴드경제(영종도)=이상섭 기자] 오는 25일(현지시간) 한·미 정상회담을 앞두고 22일 오전 김정관 산업통상자원부 장관이 인천공항 2터미널을 통해 미국으로 출국하고 있다. 김 장관은 러트닉 상무장관과 라이트 에너지부 장관을 만나 한·미 산업 협력 방안에 대해 논의 할 예정이다.


